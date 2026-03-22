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蕭副總統赴花蓮柚花路跑 邀歐洲駐台代表挺在地產業
副總統蕭美琴今天上午邀請多位歐洲駐台代表前往花蓮，出席「2026柚花追香路跑-瑞穗場」，與民眾一起完成6公里路跑，並參觀農特產品攤位，以實際行動支持花蓮在地農業與觀光。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統致詞時表示，很高興再次來到瑞穗參加柚花路跑活動，並提到自己早在6年前即已參與首屆活動，從美國返國後也持續參加這項結合社區、運動與地方特色的活動，與各界一同分享花蓮的自然美景與人文魅力。
蕭副總統指出，這次除親自出席外，也邀請多位歐洲駐台代表及外交部次長陳明祺共同參與，期盼民眾展現熱情歡迎國際友人來到台灣，進一步吸引更多國際朋友走訪花蓮、支持花蓮觀光發展。
副總統表示，花蓮近年受地震及風災影響，對在地產業帶來衝擊，但她對未來發展仍深具信心，並強調政府將持續以具體行動支持地方農業與觀光，讓更多人看見花蓮的好山好水與豐富物產。
隨後，副總統與現場民眾一同完成6公里賽程，獲頒完賽證明，並參觀農特產品攤位，與在地攤商親切互動，氣氛熱絡。
包括外交部次長陳明祺、原住民族委員會副主委陳義信、歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）、德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）、芬蘭商務辦事處代表羅瑞（Lauri Raunio）、瑞穗鄉公所鄉長吳萬德、瑞穗鄉農會理事長魏清河等人出席這項活動。
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