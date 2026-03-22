鍾小平稱大陸國籍可放棄！吳怡萱狠嗆幻想 「這種人當議員令人羞愧」

李貞秀就任立委後國籍議題引起各界討論，北市議員鍾小平日前在節目中爆料自己有陸配樁腳來台灣後成功放棄國籍，直言中國大陸國籍可放棄，言論一出遭質疑是打民眾黨臉。民眾黨參選中正萬華議員擬參選人吳怡萱諷刺，鍾在節目胡言亂語已是慣犯，該樁腳恐怕又是鍾自己幻想，「中正萬華有這種跟民進黨一起耍嘴皮的議員，令人羞愧」。

鍾小平日前在政論節目「新聞面對面」談及國籍問題時，談及陸配嫁來台灣是否能夠放棄國籍，媒體人尚毅夫先提及朋友嫁過來後，真的就放棄國籍，並沒有不准。一旁的鍾隨即接話，他的陸配樁腳就真的放棄，現在回大陸還要用台胞證，更強調國籍是真的可以放棄。

主持人謝震武隨即接話消遣鍾，「難怪柯文哲這麼討厭你。」鍾表示，他只是要表述可不可以放棄國籍這件事。影片一出隨即引發熱烈討論，代表民眾黨參選中正萬華議員擬參選人吳怡萱也直言，「非常很好奇，這個樁腳究竟是誰？」

吳怡萱諷刺，本來想請鍾小平跟社會大眾解釋清楚，但後來想想其實答案只有一個，就是跟「1500比特幣」一樣，又是鍾小平自己幻想出來，批評鍾在綠媒胡言亂語已是慣犯，現在還跟民進黨重新定義中華民國憲法，用話術誤導視聽，不講清楚放棄中國大陸籍是「國籍」還是「戶籍」，「這種跟民進黨一起耍嘴皮的人，是我們中正萬華的議員，真的是令人羞愧」。