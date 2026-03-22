盧秀燕赴美「軍購保險論」微調出擊 2028起跑？

台中市長盧秀燕結束為期十一天的訪美行程，外界高度關注盧秀燕此行在國防軍購議題上的態度「微調」從出訪前堅守地方首長立場、以「精算財政紀律」審視支出的謹慎低調，轉向在美期間積極表態，拋出「軍購如同買保險」的務實論點，政治觀察人士表示，盧秀燕這趟「赴美面試」的確有備而來！

政治觀察人士指出，盧秀燕此舉不僅回應了美方對台灣防衛決心的關切，更成功將自身定位從「地方治理者」提升至參與國家戰略討論的台美「橋樑」高度，盧秀燕一再強調目前專心市政，「但，如果不爭取2028總統參選資格，何須做這些？」盧秀燕此次訪美，充分說明對於2028早有準備。

盧秀燕在華府期間，與卜睿哲、葛來儀等重量級學者座談。針對軍購議題，盧秀燕提出一套具備層次感的論述。她強調，穩健的國防應建立在「透明溝通」上，並表示「不應輕忽戰爭的可能性」。最引人注目的，是她將軍購比喻為「保險」，主張「保險要早點買、買最精良的，但必須在國家財政可負擔範圍內」。

這番談話被視為盧一反過去保守立場的重大「微調」根據統計，台灣2025年度公開執行的對美軍購總額高達7166億元，其中仍有約3435億元待分年支付。盧秀燕的「保險論」精準回應美方期待，也在高額預算與國內財政紀律之間，找到了一個具備戰略彈性的中間地帶。

值得關注的是，盧秀燕立場轉進，採取「內外分進」策略。在其訪美前後，被視為「盧家軍」的青壯派立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等人，頻頻在立法院第一線針對軍購預算、審查透明度發聲。

分析指出，這幾位年輕立委的角色實質上是盧秀燕的「風向球」透過子弟兵在國會先行拋出各類主張測試社會風向，盧秀燕得以在國內保有「監督節制」的緩衝空間，並在完成壓力測試後，訪美期間定調，這種「立院子弟兵測風向、市長後發定決策」的模式，讓盧秀燕在重大政治議題上擁有極高的斡旋彈性。

國民黨黨人士分析，這種協作模式預料將成為盧秀燕未來領導國民黨立委處理重大議題的新常態。透過這批具戰鬥力的子弟兵先行出擊與協作，盧秀燕能確保論述的安全性，並始終維持「全民市長」的高度。

隨著盧秀燕返台，能否促使朝野在下周立法院的軍購預算審議中，朝向更具實益的折衷方案靠攏，可觀察盧秀燕在藍營內部的實質影響力。