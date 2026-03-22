總統：力助2029世界羅浮大會 讓童軍成外交軟實力

總統賴清德今天說，政府會鼎力相助童軍總會所舉辦的2029年世界羅浮大會；大家同心協力辦好這場世界級活動，積極與全球各地童軍夥伴建立深厚友誼，讓童軍成為推動國際交流、公共外交的重要軟實力。

中華民國童軍總會會長、總統賴總統今天出席「115年全國童軍節慶祝大會」。

童軍總會理事長高國倫在歡迎致詞時宣布台灣將於2029年主辦世界3大童軍活動之一的「世界羅浮大會」，屆時將有來自世界各地上千名羅浮童軍齊聚台灣。

賴總統致詞提到，很高興再次來參加全國童軍節慶祝大會，和大家共同見證，強調「日行一善、服務社會」的童軍精神，在台灣的傳承與蓬勃發展。

總統說，去年10月在高雄舉辦的第28屆亞太童軍領袖會議，不但匯集超過50個國家、70名童軍領袖來台參與盛會，並透過創新多元活動，讓世界看見台灣之美，感受到台灣人民的熱情與活力。

賴總統表示，童軍總會已經成功爭取到2029年世界羅浮大會在台灣舉辦，希望大家秉持童軍精神，展現台灣青年開放、自信與熱情，同心協力辦好這場世界級活動，積極與全球各地童軍夥伴建立深厚友誼，讓童軍成為推動國際交流、公共外交的重要軟實力。

總統承諾，2029年童軍總會所舉辦的世界羅浮大會，政府會鼎力相助。

賴總統說，青年是國家的未來，他上任後積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，希望透過國家級投資，讓有抱負、有專長的年輕人，能夠打破資源限制，前往世界各個角落開拓視野、勇敢逐夢；總統呼籲在座青年踴躍申請。

總統表示，去年已經有超過1400位青年參與圓夢計畫，他也鼓勵青年，除了參與童軍活動外，如果還有未圓的夢想，也歡迎踴躍報名圓夢計畫，不斷挑戰自我，積極探索未知世界。

最後，賴總統恭喜今天接受表揚的優秀服務員與童軍，感謝他們長期投入童軍教育、服務社會，不但是童軍運動最重要的力量，也是青年學習的典範。