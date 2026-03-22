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賴總統「依法行政」估核二、核三重啟 詹順貴：把人民當笨蛋

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
前環保署副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片
前環保署副署長詹順貴。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統21日表示，立法院通過核管法，政府要依法行政，台電評估第二、三核能發電廠具重啟條件，現已在準備重啟程序，約3月底就會送重啟計畫到核能安全委員會審議。前環保署副署長、環保運動人士、律師詹順貴今天批評，何必鬼扯立法院通過核管法，要不要重啟仍取決於行政部門決策，牽拖什麼依法行政？直言「是認為人民與公民團體都是笨蛋」？

曾在蔡英文政府時期擔任環保署副署長的詹順貴在臉書表示，早想擁抱核能，就光明正大直說就好，「來自美國的壓力也許無法公開說」，何必鬼扯立法院通過核管法（核子反應器設施管制法），行政部門要依法行政？為了迎合產業，連（賴總統）自己一再重申的「須有社會共識」的條件，都可以直接丟在一旁踐踏，以後誰還要相信這個團隊講的話？

詹順貴說，如果立法院通過法律，行政部門就必須依法行政，「那你們對之前針對其他立法院通過的法律，又是聲請釋憲、又不副署（這部分彰顯行政部門一定程度的自主權，詹順貴支持），是在玩什麼？」

詹順貴表示，更何況「核管法」只是增訂營運期限已經屆滿的核能機組有可以重啟的法源，並非直接立法強制重啟（縱使如此，也是違憲）。也就是說要不要重啟？仍屬於行政部門的權限；是否開啟重啟程序？仍是取決於行政部門決策，「賴總統牽拖什麼行政部門依法行政？是認為人民與公民團體都是笨蛋？還是自己或幕僚過於愚蠢？」

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