訪美歸國 盧秀燕談藍多元整合

台中市長盧秀燕結束訪美行，昨清晨四時返抵國門。盧秀燕說，出訪進行城市交流、關心僑胞與強化台美關係，和美政府部門有多次深入對話，對鞏固台美情誼有正面助益。

據悉，盧秀燕在美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部和其他場合與美國官員互動，華府關切台灣政黨對立、兩岸路線與能源政策，也提到對國民黨主席鄭麗文政策主張「感到困惑」，盧秀燕則說，國民黨本就是多元意見的政黨，還在整合激盪的路上，而且鄭麗文接任黨魁不過半年，大家可以繼續觀察。

盧秀燕在華府期間會晤美國官員與國會議員，還受邀與智庫學者閉門會談，與過往接近總統選舉前的「訪美面試」不同的是，盧並未在華府智庫公開演說。

根據台中市政府發布的新聞稿內容，盧秀燕與美方官員廣泛探討台美區域安全、半導體供應鏈擴張，也深入交流國防預算議題與無人機戰略。在跟學者對談的過程中，則聚焦市政治理經驗轉換為國際戰略思維，從國防、兩岸關係談到民意趨勢。

知情人士指出，主要圍繞在台美關係，在軍購議題上，美方不是如外界想像「告訴台灣一個數字」，而是傳達希望軍購特別預算能盡快通過的既定立場，美方自然期待盧秀燕返台後能夠清楚傳遞美國的立場；此外，華府方面指出，台灣的能源和兩岸政策並不符合美國國家利益，他們有擔憂，所以希望能再聽聽盧秀燕的立場。

據了解，有學者問到盧秀燕對九二共識的看法，她回應「九二共識就是工具，就像美國的『一個中國政策』一樣，需要時就可使用」。

此外，據轉述，有美方人士提到，過去幾十年來台灣的政黨競爭從不間斷，但分歧沒有這麼大過，「大到很多事情都推不動」；美方未必完全贊同民進黨，但針對國民黨，尤其鄭麗文傳遞出來的訊息，他們表達「困惑」；盧秀燕說，國民黨本就是多元意見的政黨，還在整合激盪的路上，且鄭麗文接任黨魁不過半年，大家可以繼續觀察。

地方藍營人士解讀，盧秀燕此行與美國安官員會晤，觸及台美區域安全、半導體供應鏈、國防預算與無人機戰略等議題，討論層次涵蓋外交與安全領域；盧此行有助於化解外界對國民黨「疑美論」的疑慮，與美方交流有助增加了解，建立互信與長期溝通管道。