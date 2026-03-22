柯文哲樂觀：法官沒證據很難判

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案將宣判，台北市前副市長彭振聲、都市計畫委員會前執行秘書邵琇珮認罪的證詞，被視為全案關鍵之一，柯與律師團多次質疑檢方誘導、不正訊問、逼認罪，法院是否採信並據此將柯定罪，廿六日揭曉。柯昨樂觀稱「對法官而言，也是個壓力，因為都沒有證據，要判這個案子相當困難」。

彭振聲在偵查期間被羈押四個月，他認罪，但法院審理時，彭妻墜樓身亡，彭痛哭質問檢察官「良心在哪裡」，更說認罪是想拚交保讓妻子安心，「現在她不在了，我也沒顧慮了」，被認為會推翻前詞。

彭在偵查時稱「柯文哲批示說帖是知道圖利」，但法院作證說柯未指示京華城案，都委會是獨立機構，市長沒法介入；另他主持都委會時，認為京華城相關簽呈合法，因檢方訊問稱「陳情轉研議」是圖利，「既然檢察官說是圖利，我就認罪」。彭向法院強調「沒有翻供」，他認罪但絕對不是故意、也無惡意。

台北地檢署偵辦京華城案時，邵琇珮被認定是圖利關鍵共犯，考量她坦認，符合證人保護法減刑事由，求刑一年三月、緩刑二年。邵女是檢方突破案情「破口」之一，偵查時提及「最大壓力是京華城要推動本案，要爭取樓地板面積」，但在法院作證時，多次表示偵訊時用字「不太精準」。

邵琇珮稱偵查中認罪是「思慮不周」，也說不會明知違法，仍讓京華城案繼續下去，會認罪是「做最壞的打算，做最好的期盼」。她的證詞與偵查供述不同，被認為「翻供」，柯的律師指檢方在邵女作證後提出補充理由書，稱若邵女改為否認犯罪，會再斟酌原求刑意見，這也是逼死彭妻的原因。彭也說補充理由書讓妻子「身心受不了」。

除了彭振聲、邵琇珮，鼎越開發前董事長朱亞虎也認罪，獲緩起訴，三人無論是偵查中或審理中的證詞，皆是認定柯文哲是否有罪的核心。