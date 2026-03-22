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宣判倒數 柯文哲若貪汙確定 總統夢恐碎

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案廿六日宣判，若貪汙確定將影響大選之路。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案廿六日宣判，若貪汙確定將影響大選之路。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地方法院定廿六日宣判，法官要求柯出庭聽判。柯偵查、審判期間共羈押禁見一年，如依貪汙罪判刑確定，影響未來總統路。

柯於辯論終結後兩度出招，先向檢察官評鑑委員會申請評鑑台北地檢署檢察長王俊力、承辦檢察官林俊言，再聲請暫時解禁赴日本參加長子柯傅堯的博士班畢業典禮遭駁回。

法界觀察合議庭心證，從「裁定羈押禁見」、「命令到庭聆判」到「駁回解除限境」等處分及諭示，柯被判有罪的機率不低。

總統副總統選舉罷免法有排黑條款，如貪汙罪判刑確定，則終身不得登記為候選人；加上未來司法審判沒有時間表，貪汙案的後續政治效應會再發酵。

檢方指控，柯與威京集團主席沈慶京達成期約，收受一七一○萬元賄款後，指示都發局將沈的陳情案送都委會研議，涉違背職務收賄、圖利，京華城容積率自百分之五六○暴增至百分之六七二，圖利鼎越開發一二一億元。檢方也認為柯涉公益侵占、背信罪，求刑廿八年六月。

檢察官主張柯文哲收賄的主要證據，是在柯家查扣的一只硬碟，控柯於硬碟「工作簿」檔案記下沈行賄一五○○萬元。

柯的律師否認Excel檔證據能力，聲請勘驗硬碟獲准，但法官未裁示檔案不具證據能力。柯去年十月七日由被告轉證人接受檢察官詰問，對「工作簿」十六次拒絕證言，統稱錢均用於選務。

前立委黃珊珊二度作證，證詞對柯文哲有利，不過，台北市前副市長林欽榮、前都發局長林洲民、台北市議員苗博雅等人的證詞不利柯。

柯的抗辯主軸為京華城陳情案「於主觀上沒有圖利犯意」，由都委會依法處理、研議，否認收受沈賄賂，並抨擊檢察官濫權、民進黨政治迫害。

柯偵查、審判中均羈押禁見，去年九月五日以七千萬元交保，境管並配戴電子腳環監控迄今。

本案共十一名被告，除柯文哲、沈慶京，還包括前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、威京集團財務經理張志澄、市議員應曉薇、應女「顧問」吳順民、柯辦前主任李文宗、前木可公關負責人李文娟、會計師端木正。

沈不認京華城陳情行賄；涉京華城圖利部分，三名共犯中，彭、邵女認罪，黃不認罪。

沈慶京 民眾黨 林俊言

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