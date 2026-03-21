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不到24小時飛回芬蘭 林昶佐5度低溫推廣台灣美食

中央社／ 赫爾辛基21日專電

芬蘭代表林昶佐不到24小時前還在台北陪芬蘭議員拜會副總統、跑外交部、訪國安局與逛夜市，旋即飛回赫爾辛基，一落地就直奔台裔抹茶店的台灣美食快閃現場，鐵人行程不用調時差，抵達時連店家都還沒開門。

待店門一開，人潮立刻塞爆。有人要跟林大使拍照，有人奔著難得一見的台灣味而來，隊伍愈排愈長。

林昶佐見狀跟老闆打聲招呼，二話不說端起一碗豆花走出店門，在5度低溫的赫爾辛基街頭就地開吃，把座位讓給客人。後來看見戶外椅子空了，才拉著友人坐下，像在台灣街口路邊攤一樣吃起飯糰，順便跟鄉親話家常。

林昶佐接受中央社記者訪問時表示，在台灣帶芬蘭國會議員吃台灣味，回赫爾辛基也有台灣人在推廣台灣味，「台灣人自己先來支持啊，我幾乎第一個到」。

台裔芬蘭抹茶業者「阿妹茶樓」快閃活動今、明兩天在赫爾辛基登場，端出芋圓豆花、菠蘿包、台式飯糰、麻糬，搭配四季春、鐵觀音現泡台灣茶。

就在快閃現場人聲鼎沸之際，林昶佐又被告知登上芬蘭國家廣播公司（Yle）頭版影音大幅報導，這位上任近250天的代表，這一天同時出現在赫爾辛基街頭和芬蘭最大媒體的版面上。

台北中正萬華鄉親習慣叫他「老委員」，他笑說剛卸任時很不想接受這個稱呼，「但剛過生日，現在已經可以勉強接受了」。

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