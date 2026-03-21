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柯文哲批劉世芳歧視李貞秀太囂張 自曝曾任用其姊任動物園長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲今晚到嘉義市鵬思宮參加廟口開講，批評內政部長劉世芳太囂張。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今晚到嘉義市鵬思宮參加廟口開講，批評內政部長劉世芳太囂張。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今晚到嘉義市鵬思宮參加廟口開講，為黨籍嘉市長參選人張啓楷、議員參選人林昱孜站台，柯文哲說，內政部長劉世芳太囂張，沒必要在立法院糟蹋人，不要每天為了立委李貞秀吵架，就像他曾遴選新潮流內政部長劉世芳的姊姊擔任台北市立動物園長。

柯文哲強調，政治的重點是要讓老百姓過好的生活，他想跟民進黨說「認真做事好嗎」，不要每天為了立委李貞秀吵架，民眾黨如果到嘉義市執政，會採取多元包容態度，就像他市長任內，副首長涵蓋各政黨，每個人都做得很好，只要每個人願意為老百姓做事，都可以一起工作。

柯文哲批評，內政部長劉世芳太囂張，他在台北市長任內遴選台北市立動物園園長，當時遴選委員會評分方式，同意加一分、沒意見沒加分、不同意減一分，當時內政部長劉世芳的姊姊劉世芬拿到最多分數，雖然他很討厭新潮流，但還是依規定讓劉世芬任職。

柯文哲強調，他遴選台北市立動物園長只會考慮這個人適不適合擔任動物園長，不會管他是新潮流還是舊潮流，用人唯才是民眾黨的態度，現在陸配在台有30多萬人，再加上配偶、孩子，全台與陸配有關的人超過百萬人，在立院為權益發聲，他認為劉世芳沒必要在立法院糟蹋人。

柯文哲也說，聯合政府也是一個新文化，並非早期贏者全拿局面，他認為政治是需要妥協、討論的，他擔任台北市長時任用不同黨籍的人進入市府，他對賴清德雜質說非常有意見，因為在鐵裡面加入其他金屬元素，就會變成不鏽鋼，換一個心態變成合金會更好用。

民眾黨前主席柯文哲今晚到嘉義市鵬思宮參加廟口開講，吸引近300人參加支持。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今晚到嘉義市鵬思宮參加廟口開講，吸引近300人參加支持。記者黃于凡／攝影

民眾黨前主席柯文哲今晚到嘉義市鵬思宮參加廟口開講，吸引近300人參加支持。記者黃于凡／攝影
民眾黨前主席柯文哲今晚到嘉義市鵬思宮參加廟口開講，吸引近300人參加支持。記者黃于凡／攝影

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