蔣萬安也曾「懷疑人生」 自曝失業煎熬想賣車、換租小房省錢

6月畢業季倒數，北市就業服務處今在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，8459個工作機會高達56%「無須經驗」。市長蔣萬安今透露2008年金融海嘯而被裁員，失業的煎熬，也盼就博會能幫助找工作的朋友。

蔣萬安表示，今天就業博覽會有188家企業、超過8000個職缺，且超過半數不需要相關工作經驗，北市府希望能夠提供更多媒合、機會與更多信心給所有正在找工作的年輕朋友。另外，這次同樣有實際體驗，包括求職時的面試、一對一專業諮詢師的協助，也有AI輔助的履歷健檢、專業形象照的拍攝。

他說，青年局也提供1.5萬元的實習津貼給年輕朋友，也跟全世界16個城市合作，提供海外實習機會。不管是提供實習機會、就業博覽會正式的工作機會，希望讓每一個年齡層的朋友都透過這個平台貢獻一己之力、發揮所長。

蔣萬安談到求職，自己有很深刻的體驗。2008年金融海嘯，他被裁員，拿過失業救濟金，所以可以完全理解被裁員當下的震驚、惶恐，以及在失業期間領失業救濟金，也透露當時真的開始懷疑人生，有很長一段時間在思考怎麼樣能夠去找到下一個工作，他花了近3個多月幸運找到，但其中非常煎熬。

蔣萬安記得被裁員、失業的那段時間，回到家給他最大鼓勵、支持的是太太，她拍拍蔣的肩膀說，「沒關係，我來照顧你」，讓蔣非常感動。那段時間兩人開始節省開支，討論要把一台車賣掉，他接送太太上下班省油錢，是否要換小一點公寓來節省房租等。

他直言，完全理解找工作期間是怎麼樣焦慮，所以這時候如果能夠及時地伸出援手，提供媒合機會，相信對於很多在找工作的朋友是極大的幫助。

蔣萬安也提到育兒家庭爸媽減工時不減薪的試辦計畫，勞動局回報目前已經超過200家企業申請參與該計畫，遠超過市府預期。

他說，當時推出試辦計畫推出，他給勞動局的要求是一周找到10家企業，如今三周已經超過200家企業，「表示這個政策方向是對的，民眾是有感，企業也願意參與。」試辦過程也會檢視執行過程可以做得更好的環節，更貼近實際職場及員工、雇主的需求，至少北市願意跨出這一大步。

台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會。記者許正宏／攝影

6月畢業季倒數，北市就業服務處今在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，8459個工作機會高達56%「無須經驗」。記者許正宏／攝影