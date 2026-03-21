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核能議題再掀攻防 柯文哲：應回歸理性討論、科學問題科學解決

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲上午由嘉市長提名參選人張啓楷陪同，在嘉義火車站受訪。記者魯永明／翻攝
民眾黨創黨主席柯文哲上午由嘉市長提名參選人張啓楷陪同，在嘉義火車站受訪。記者魯永明／翻攝

針對能源議題，民眾黨創黨主席柯文哲上午由嘉市長提名參選人張啓楷陪同，在嘉義火車站受訪表示，對核能政策應回歸理性討論。他指出，核電議題本質是科學問題，應以風險與效益清楚說明，交由社會決定。

對於核三廠，他認為爭議相對較小，具備重啟討論空間；至於核一、核二與核四，則需更嚴謹檢視疏散計畫與安全條件。民眾黨去年在公投題目有提出核三延役，因為核三是爭議最少，因為位置比較偏遠一點。那核一、核二、核四的標準、疏散計畫還要討論。

總結來說，半導體跟AI最根本還是在電力，沒有電力半導體根本做不起來，這是一個要嚴肅面對的問題。所以重啟核能就是要按照科學的方法解決，強調科學的問題科學解決，只要跟老百姓分析利弊，充分說明由民眾來決定就可以了。

張啓楷批評賴清德政府在能源政策上「轉彎卻未說清楚」，指出近來官方已釋出重新檢討核電的訊號，顯示立場逐漸鬆動。他認為，面對半導體與AI產業高度用電需求，穩定供電已成國安層級議題，「沒有電力，就沒有產業競爭力」。他引用國際案例指出，包括日本、美國等曾發生核災的國家，近年仍重新評估甚至重啟核電，強調台灣不應在全球趨勢中逆行。呼籲政府加快決策腳步，若評估可行，核電重啟最快1年、最慢1年半內應有具體進展。

民眾黨創黨主席柯文哲上午由嘉市長提名參選人張啓楷陪同，在嘉義火車站受訪。記者魯永明／翻攝
民眾黨創黨主席柯文哲上午由嘉市長提名參選人張啓楷陪同，在嘉義火車站受訪。記者魯永明／翻攝

核三廠 能源政策 能源議題 柯文哲

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