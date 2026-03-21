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美駐聯合國大使重申美方挺台國際參與 林佳龍感謝

中央社／ 台北21日電

外交部長林佳龍今天感謝美國聯合國大使瓦爾茲，重申美方持續支持台灣有意義參與國際組織，並反對中國刻意誤用及曲解聯大第2758號決議。林佳龍指出，美國對台灣的強力支持，彰顯台灣是國際社會負責任且具能力的重要夥伴。

外交部今天發布新聞稿說明，瓦爾茲（MichaelWaltz）昨天應聯邦眾院撥款委員會「國家安全、國務院暨相關計畫」小組邀請，在紐約聯合國總部美國代表團舉行的「聯合國之究責與改革」移地聽證中作證。

瓦爾茲回應美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）詢問，美國如何與盟友及夥伴合作，以維護聯合國機構之透明與健全，以及如何應對中國及俄羅斯等國利用上述機構達成其地緣政治目的時表示，持續支持台灣有意義地參與國際組織是美國駐聯合國代表團重要職責之一。

瓦爾茲提到，美國不會為那些在自由價值上持不同立場的夥伴發聲。例如美國反對中國刻意誤用並曲解聯大第2758號決議，此亦為中國更廣泛地試圖將台灣孤立於國際社會之外之手段之一；對此，美國駐聯合國代表團會採取強力並期能有效反制。

林佳龍指出，美國對台灣的強力支持，彰顯台灣是國際社會負責任且具能力的重要夥伴，國際社會不能容許任何國家用政治扭曲，把有能力貢獻世界的民主夥伴排除在外；美方堅定維護台灣本該享有與世界連結的權利，更凸顯台灣在醫衛防疫、數位科技、供應鏈韌性等強項領域的專業能力，以及能將前揭經驗轉化成國際公共利益的重要性。

林佳龍強調，能夠讓台灣真正地參與世界，世界才有機會受益於台灣，這更是全球諸多民主國家的共識與深切期盼。

林佳龍再次重申，聯大第2758號決議處理的是「中國代表權」問題，不是台灣主權歸屬問題，該決議更沒有一字提到台灣，也沒有任何國家可以引用該決議排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。

林佳龍說，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬是國際社會公認的客觀事實與現狀，更是台灣社會的堅定共識，而唯有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2300萬人民。

外交部呼籲，國際社會持續以具體行動反制中國曲解聯大第2758號決議與其「一中原則」不當連結，共同遏止中國將台灣問題「內政化」的圖謀，以防止中國藉此為未來可能對台動武建構所謂法理依據；台灣作為良善的力量，將持續推動國際參與工作，積極對國際社會做出貢獻，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 聯合國

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