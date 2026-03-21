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健康幣喊卡待整合 陳菁徽肯定：提醒衛福部要說明三大問題

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

衛福部原規畫於4月推出「健康幣」，接種疫苗、接受癌症篩檢等累積點數可用於折抵消費。衛福部長石崇良日前表示，行政院已指示整合文化幣、客家幣、運動幣及健康幣等幣種，實際上線時間將往後調整。國民黨立委陳菁徽今說，肯定政院採納「國家生活錢包」政策，但是否可能加劇健康不平等、點數機制是否真正貼近使用者行為、如何弭平數位落差等問題待衛福部說明。

陳菁徽說，肯定行政院從善如流，採納「國家生活錢包」政策概念。三幣合一不再是夢想。非常開心能夠從石崇良的口中，得知行政院將採納她在總質詢提出的想法，整合文化幣、運動幣以及未來即將推出的健康幣，而這樣的做法，除了貼近使用者習慣，更能夠大幅降低行政成本。

陳菁徽認為，無論是科技的進步以及社會型態的轉變，我們的生活逐漸習慣了「化繁為簡」。政策設計更需要貼近使用者習慣，愈單純、愈直觀，民眾使用的意願與政策的實際成效自然就會愈高。

陳菁徽表示，對於行政院未來整合文化幣、運動幣與健康幣的方向，希望整合的視野可以再更進一步。未來無論是地方政府推出的各類獎勵型政策，甚至是各種消費券制度，都可以納入同一套平台或機制。這正是她在總質詢時提出的「國家生活錢包」概念，透過整合平台，減少民眾在不同政策之間反覆切換的困擾，同時降低行政成本。

陳菁徽強調，要再次提醒衛福部，健康幣的制度設計仍有幾項重要課題需要面對，包括是否可能加劇健康不平等、點數機制是否真正貼近使用者行為，以及如何弭平數位落差，避免讓不熟悉數位工具的族群被排除在外。這些問題希望衛福部能夠盡速向社會大眾清楚說明。

陳菁徽表示，期待未來在制度規畫上，除了數發部的數位治理經驗外，財政部也能分享支付工具與制度管理上的實務經驗，協助衛福部將制度設計得更加完善。古人說：「上醫醫未病之病。」這句話放在今天，依然十分貼切。

陳菁徽總結，透過獎勵誘因，引導國人培養更健康的生活與飲食習慣，這正是健康幣被創造出來的意義。但更重要的是，制度必須完善、執行方式要清楚，健康幣才能真正發揮預防醫學的價值。

地方政府 財政部 石崇良

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