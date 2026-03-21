讚台灣經濟成長 賴總統：馬英九沒達到的633我們達到了

賴清德總統今天出席磐石會第28、29屆會長交接典禮，致詞表示過去一年台灣經濟交出亮眼成績單，總體經濟成長率8.68%，高於美日韓等國，人均GDP將近4萬美元、失業率約3%、股市更是突破3萬點；前總統馬英九沒有達到的「633」政見，在蔡、賴兩任總統時達到了。

磐石會由中部上市櫃企業負責人組成，成立29年，共130家會員公司，總市值超過2兆元。第28屆會長是巨大集團董事長劉湧昌，今天交接給第29屆會長、台數科董事長廖紫岑，賴清德總統、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、台中市副市長鄭照新等人到場見證。

賴總統致詞表示，首先要利用這個機會感謝巨大集團創辦人、今年2月過世的劉金標，台積電尚未出名以前，巨大公司的自行車已經行銷全世界，劉對國家經濟的貢獻非常大；總統也感謝劉湧昌帶領磐石會面對美國隊等關稅時進退有據，並祝福廖紫岑帶領磐石會更上層樓。

賴清德總統指出，過去一年，大家共同努力，在經濟上交出一張亮眼的成績單。前年主計總處預測去年經濟成長率，一開始是3%，後來到4%、5%，接近年底時是7.37%；各國貴賓到總統府參訪時，無不驚訝、讚嘆台灣可能的經濟成就，台灣做為一個成熟的經濟體，經濟成長率7.37%是何等不容易。

賴總統表示，去年第四季經濟成長超乎預期，達到12.65%，全年總體成長率高達8.68%；日、韓大概都是1%多，美國2%多，「我們的隔壁」大約是4%到5%，台灣表現很不錯。不僅經濟成長率大幅成長，人均GDP在去年底達到3萬9477元美金，超過日本與韓國。

賴清德總統說，我國的失業率大概接近3%，是一、二十年來最好的狀況，更難得的是物價通膨指數控制在1.6%左右，股市則在去年底達到3萬3000多點，今年一開春就突破3萬5000點。

賴總統表示，馬英九前總統2008年競選總統時提出大一中共同市場，經濟發展要到「633」、股市要上2萬點，雖然馬任內沒有達到，但過去10年，包含前總統蔡英文的8年與賴的2年間，陸續達成這些目標，非常感謝百工百業與全國人民共同打拚。