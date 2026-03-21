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指盧秀燕訪美受高規格接待 羅廷瑋拋盼攜手強化國會監督、產業訂單

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中市長盧秀燕（左二）11日起展開為期11天的訪美行程，期間走訪美東並深入華府，與美國政界及政策圈廣泛交流，今（20）日凌晨3時40分返抵桃園機場。記者季相儒／攝影
台中市長盧秀燕（左二）11日起展開為期11天的訪美行程，期間走訪美東並深入華府，與美國政界及政策圈廣泛交流，今（20）日凌晨3時40分返抵桃園機場。記者季相儒／攝影

台中市長盧秀燕美國行落幕，今天上午4時許抵達桃園國際機場。國民黨立委羅廷瑋說，盧秀燕訪美，美方接待超越市長、首長等級，國民黨跟盧秀燕同一立場，相信後續能跟盧秀燕進一步探討。

盧秀燕結束訪美抵台。盧說，這次和美國政府部門有多場深入的對話，包含美國國會、智庫、美國在臺協會華盛頓總部等等，都有很好的溝通與對話，對於鞏固台美情誼、提升理解與互信，有正面的助益。

針對盧秀燕訪美返台，羅廷瑋說，這次盧秀燕訪美，看到（美方接待）超越市長、首長等級的。不管是美國國會、戰爭部，甚至重要的政治人物都紛紛接待。非常樂觀其成，最重要的是談論不管是高科技產業、無人機產業，都是台中優勢產業，更能夠為台中轉成訂單。更希望跟商會所簽署的MOU，未來能夠鼓勵更多台商回到台灣、回流投資，讓台灣的經濟能夠蓬勃發展。

羅廷瑋說，盧秀燕訪美，國民黨的立場講得非常清楚，就是跟盧秀燕同一立場。透過這樣的訪美，帶回來更多的觀點、資訊，相信後續能跟盧秀燕進一步探討，不管是地緣政治、國際貿易、國防相關預算，都能更加掌握第一優先的資訊，進而在國會發揮更充實的監督，以及在第一線能民發聲。

華盛頓 美方 美國

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