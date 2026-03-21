外交部歡迎帛琉副總統訪台 感謝助台爭取國際參與

台北市就業服務處今天在圓山花博公園爭艷館舉辦「青年畢業啟航」就業博覽會，台北市長蔣萬安出席活動，活動前蔣萬安接受媒體記者聯訪，針對美伊衝突升溫，物價通膨恐更加嚴重，蔣市長表示，中東的局勢確實影響到物價還有能源的供應，呼籲中央政府及早做好因應，而且也應該要完整向民眾說明清楚整體的規畫。蔣萬安並舉1971年台灣面臨能源危機為例，表示當時政府也展現魄力推動十大建設，包含核一強化能源自主；另一方面對於金融、物價、刺激消費等相應的措施，也都很值得中央政府來借鏡。北市府就密切地關注整體物價的波動，還有包括穩定民生物資的供應，會即時地也做好因應。

2026-03-21 13:06