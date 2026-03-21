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外交部歡迎帛琉副總統訪台 感謝助台爭取國際參與
外交部今天表示，常務次長葛葆萱昨天代表部長林佳龍午宴歡迎帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓。葛葆萱表示，台帛兩國將持續共同促進雙方人民福祉及國家繁榮，並感謝歐宜樓去年於世界衛生大會為台灣執言，助台爭取國際參與空間。
歐宜樓表示，台帛情誼早已如家人般深厚，感謝台灣政府在諸多領域長期協助帛琉國家發展，尤其期待持續學習台灣醫療系統發展的成功經驗，盼與台灣合作提升帛琉醫療水準。
外交部上午發布新聞稿指出，葛葆萱昨天代表林佳龍午宴歡迎帛琉共和國副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Oilouch）訪團一行，並代表政府表達致誠摯歡迎之意。
外交部說明，歐宜樓此行受帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）指派，來台出席帛琉傳統帆船「無私分享號」（Alingano Maisu）慶祝活動，外交部欣見台帛兩國透過南島舟船文化交流，深化雙邊情誼。
外交部說明，近年在「總合外交」政策方針下，擴展與友邦在多元領域之交流合作，此次歐宜樓來台出席帛琉傳統帆船「無私分享號」活動，象徵台帛兩國傳統航海文化緊密連結，也進一步提升雙邊情誼。
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