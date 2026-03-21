強化排水防汛 中央挹注花蓮縣府逾11億

花蓮去年馬太鞍溪堰塞湖溢堤釀災，災後排水防汛工程備受關注。內政部今天表示，中央已核定花蓮縣政府所提光復鄉雨污水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共新台幣11.41億元，盼提升整體排水防汛能力及環境品質。

行政院18日召開「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」第5次會議，內政部今天透過新聞稿表示，會中提醒花蓮縣府應於汛期來臨前，加速下水道及排水清淤、應急閘門及各項排水改善工程發包及施工，以確保排水系統通水能力及降低積淹水發生風險。

內政部說，中央透過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」經費，核定花蓮縣府所提光復鄉雨污水下水道系統重新檢討規劃及市區排水災後復建等計畫共11.41億元，協助花蓮縣府分階段辦理復建工程，從整體角度提升排水防汛能力及環境品質。

此外，內政部表示，目前也已補助花蓮縣3000萬元雨水下水道清淤經費，花蓮縣府應於汛期來臨前，完成各項整備工作，守護民眾生命財產安全。

內政部提到，國土署、經濟部水利署及花蓮縣府18日另就汛期雨水下水道及明渠出口閘門關閉時的市區排水應變措施召開研商會議，協調經濟部水利署支援移動式抽水機組布設，並建立颱風豪雨期間的抽排應變機制及防汛應變對策，藉以確保汛期期間市區排水系統正常運作。

內政部也表示，對於光復鄉農業重災區在未完成土地徵收或整體排水系統重建前的短期排水需求，現已完成現況盤點及核定補助花蓮縣政府改善經費5000萬元，中央會持續督請縣府加速相關工程。