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盧秀燕訪美三大突破 「搭橋者」角色與政治高度浮現

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕訪美，今日凌晨返抵國門。圖／台中市市政府提供
台中市長盧秀燕訪美，今日凌晨返抵國門。圖／台中市市政府提供

台中市長盧秀燕結束為期11天訪美行程，今日凌晨返抵國門。藍營人士指出，盧此行在國會、行政體系與智庫三大面向均有高層級接觸，整體互動規格已超越一般地方首長出訪層次，展現其作為台美之間「搭橋者」的角色。

訪美前，美國在台協會處長谷立言即公開表達「歡迎訪問」，為行程定調。盧秀燕抵達華府後，隨即前往AIT華盛頓總部，由執行理事藍鶯親自迎接並陪同交流。藍鶯身為美方對台政策溝通核心人物，其親自出面，被視為具有指標意義。

此外，盧秀燕與美國國務院及國防體系高層官員會晤，觸及台美區域安全、半導體供應鏈、國防預算與無人機戰略等議題。涉入層面涵蓋外交與安全領域，被認為已非單純城市外交層次。

在智庫交流方面，盧秀燕16日受邀至外交關係協會（CFR），與前AIT主席溥瑞光、前國務院亞太助卿羅素等人對談；18日再與卜睿哲、葛來儀等華府重量級學者閉門座談近兩小時。

這些人士長期參與美國對台政策形成，被視為「政策智囊圈」。藍營人士認為，能與多位核心學者進行深度對話，代表其論述已進入美方主流政策與學術討論範圍。

值得注意的是，盧秀燕此行並非僅止於拜會交流，更提出「SHIOW」五大面向安全架構，涵蓋區域安全、產業與能源等議題。藍營解讀，此舉已超越一般市政層級的城市行銷，轉向具有「國家級戰略論述」的政治表達，是支撐其訪問規格提升的重要關鍵。

在國會交流方面，盧秀燕走訪參、眾議院，拜會台灣國會連線共同主席巴拉特及多位議員與幕僚，行程中並於美國國會大廈穹頂背景合影。外交觀察指出，此類場域與人物的組合，常被視為美方對其政治角色的象徵性肯認。

除可見的行程成果外，外交圈也關注此行的「隱形收穫」。專業人士指出，閉門會談的價值在於建立互信，讓美方評估政治人物的穩定性與可預測性；同時亦是傳遞非正式訊息的重要管道，有助於建立長期國際人脈與政策溝通網絡。至於此行是否能轉化為具體成果，外界認為仍需觀察後續發展。

藍營人士指出，盧秀燕此行除有助於化解外界對國民黨「疑美論」的疑慮，也展現其在能源安全、區域穩定與國際經貿議題上的立場。隨著台灣內部政治情勢變化，各國對台策略轉向多方接觸、交叉驗證資訊來源，盧秀燕此次訪美所獲接待規格與互動層級，亦被視為其逐步成為台灣在野陣營重要對外窗口的訊號。

政治 葛來儀 谷立言 盧秀燕

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