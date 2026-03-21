美情報打臉賴總統2027陸武統言論 國民黨團諷：地下電台主持人？

立法院通過的法律，若因行政院長「不副署」而無法公布、生效，這不只是程序問題，而是對憲政秩序的根本考驗。當一項經民主程序完成的法律，卡在公布前的最後一哩路，其所動搖的，正是權力分立是否仍被尊重。

2026-03-21 06:11