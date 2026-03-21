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指烏克蘭成西方負擔…學者：給台灣啟示 勿過度樂觀外援

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
旅美學者翁履中分析，烏克蘭正在從「西方共同防線」變成「西方內部負擔」，這也給台灣直接的啟示，任何將外部支持視為理所當然的安全想像，都過於樂觀。(美聯社)
旅美學者翁履中分析，烏克蘭正在從「西方共同防線」變成「西方內部負擔」，這也給台灣直接的啟示，任何將外部支持視為理所當然的安全想像，都過於樂觀。(美聯社)

多家外媒報導，俄羅斯曾向美國提出交換，若華府停止提供烏克蘭關鍵情報，莫斯科也將停止與伊朗分享涉及美軍中東部署的資訊，但美方拒絕，俄方則是否認。旅美學者翁履中分析，相關訊息也揭示，烏克蘭正在從「西方共同防線」變成「西方內部負擔」，這也給台灣直接的啟示，國際支持從來不是口號，而是成本；任何將外部支持視為理所當然的安全想像，都過於樂觀。

翁履中在臉書貼文中，點出烏克蘭藥變成「西方內部負擔」，且更直接一點說，今天烏克蘭最危險的，不只是俄羅斯的飛彈，而是盟友的疲勞。

翁履中說，三年前，西方支持烏克蘭有一種很清楚的道德敘事：這是捍衛主權、捍衛國際秩序、捍衛不能讓侵略得逞的底線。但戰爭一旦拖長，道德很容易被現實稀釋。當能源價格上升、選舉壓力增加、軍火庫存下降、其他戰場爆發新危機，原本堅定的口號就會慢慢變成一句話：「我們還要撐多久？」

翁履中說，這正是俄羅斯總統普亭最熟悉、也最擅長的戰略。他未必要立刻打贏烏克蘭，但他只要確保西方撐不住，時間最後就會站到莫斯科那邊。俄羅斯現在做的，不只是軍事消耗，而是政治消耗、外交消耗、能源消耗，讓支持烏克蘭的代價持續上升，讓歐洲社會自己開始問：這場仗還值得嗎？

翁履中說，歐洲現在最大的困境，是明明知道不能退，卻也越來越難往前。匈牙利的阻撓讓大家很生氣，但更麻煩的是，匈牙利總理奧班之所以敢這樣做，正是因為他知道歐洲內部其實有人嘴上不說，心裡卻已經開始動搖。今天是能源，明天可能是財政，後天可能就是選票。只要各國國內政治開始把「援助烏克蘭」視為選舉負擔，歐洲的團結就會越來越脆弱。

翁履中說，再看美國，問題更明顯。川普政府對烏克蘭的支持本來就不像過去那樣堅定，現在又被中東局勢牽住注意力。對華府而言，烏克蘭已經不是唯一的危機，而只是多個危機中的一個。這對基輔來說，是最殘酷的現實：你還在為生存而戰，但你的盟友已經在計算優先順序。坦白說，當新聞出現俄羅斯隊美國提出條件，就算美方拒絕接受，烏克蘭會不會擔心川普其實真有在考慮進一步減少對烏克蘭的支持？

翁履中說，烏克蘭恐怕很難避免艱難選擇。因為問題不只是前線撐不撐得住，而是後方金流、軍援、民意、外交支持，是否還能形成完整支撐體系。當超過半數民眾願意考慮以領土換和平，這不代表烏克蘭軟弱，而代表社會已經開始從「如何獲勝」轉向「如何活下去」。這才是最值得警惕的轉折點。

翁履中說，對台灣而言，這個案例的啟示非常直接。國際支持從來不是口號，而是成本。當盟友付出的代價持續上升，支持就不再只是價值選擇，而會變成政治計算。任何將外部支持視為理所當然的安全想像，都過於樂觀。國際政治從來不是誰比較值得同情，而是誰的存在，值得別人持續投入代價。

翁履中說，而從烏克蘭的經驗來看，最關鍵的一課其實更簡單也更嚴峻：避免戰爭開始，永遠是最重要的工作。因為一旦戰爭開啟，就很難收尾。盟友的幫助在初期或許令人振奮，但隨著時間拉長，只會逐步遞減，而不會無限增加。

翁履中說，真正成熟的安全思維，不是寄望開戰後誰會來幫你，而是確保情勢不走到必須開戰的那一步。

美方 匈牙利 莫斯科

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