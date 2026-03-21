【專家之眼】不副署形同否決 憲政分權面臨考驗

立法院通過的法律，若因行政院長「不副署」而無法公布、生效，這不只是程序問題，而是對憲政秩序的根本考驗。當一項經民主程序完成的法律，卡在公布前的最後一哩路，其所動搖的，正是權力分立是否仍被尊重。

依中華民國憲法第37條，總統公布法律須經行政院院長副署。此一制度設計，目的在於建立行政權對國家行為的「共同負責」機制，使行政院對法律執行負起政治責任。然而，副署制度的本質是責任，而非否決，更不是讓行政機關在立法程序終結後，再設一道實質審查關卡。

但近來的運作，卻出現明顯偏離。行政院長卓榮泰上任以來，已提出八次覆議且均遭立法院否決。依憲政常理，覆議既經否決，即代表立法機關已再次確認其立法意志，行政院自應尊重並配合執行。然而，實務上卻出現另一種作法：不再循覆議程序，而是直接「不副署」，使法律停滯於公布之前，形同以程序手段取得實質否決效果。

目前已有多件法律面臨相同處境，包括《財政收支劃分法》、《眷村改建條例》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《衛星廣播電視法》、《立法院組織法》等修正案，均因行政院長拒絕副署無法完成公布程序，致法律停滯於生效之前。此一運作，已明顯偏離憲法所要求之權力分立與制衡原則。

從比較憲法觀察，德國、日本、法國等國的副署制度，皆在於確保政府對國家行為負政治責任，而非賦予行政機關阻止法律生效的權力。實務上亦幾乎不存在「拒絕副署」的情形。政府若不同意法律內容，應在立法過程中表達立場，或透過覆議、憲法審查等正當程序處理，而非在最後關頭以不副署加以阻擋。

若容許行政院長以「不副署」阻止法律生效，等同在憲法未明文授權下，創設一項實質的「行政否決權」。長此以往，立法院的立法權將被架空，行政權反而凌駕其上，憲政分權將流於形式。這不僅是制度漏洞，更可能演變為權力失衡的常態。

因此，有必要透過法律補強制度缺口，使法律公布程序回歸正軌。筆者主張修正《中央法規標準法》第13條，增列如下規定：「法律經立法院通過送請總統公布者，行政院院長應自行政院收受之日起七日內副署；逾期未副署者，視為已副署，由總統逕行公布。但依憲法規定提出覆議者，於覆議程序終結前，不適用本項規定。」

此一修正，並非削弱行政權，而是將行政權導回憲法既有軌道：行政院若有異議，應循覆議程序表達；若認為法律違憲，則應聲請憲法審查。制度上既已提供救濟途徑，自無須再以不副署另設關卡。透過明定期限並設置「視為副署」機制，既可避免程序空轉，也能確保法律效力不被恣意拖延。

若即使本案修法後仍出現「不副署」情形，問題就不只是法律漏洞，而是對憲政秩序的公然挑戰。行政機關若不依法行政，又如何要求人民守法？政府理應是法治的典範，而非規避法律的示範。

民主制度的最終依歸，仍在民意。任何試圖以行政手段凌駕立法權的作為，終將接受人民檢驗。副署制度的本質很清楚：共同負責，而非共同否決。當制度被扭曲時，就必須透過修法加以矯正。面對當前爭議，行政院更應審慎思考，是否要將「不副署」作為常態手段，使憲政運作走向失衡。