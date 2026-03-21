影／結束訪美返台 盧秀燕：讓台中走向國際 也讓世界走進台灣

台中市長盧秀燕11日起展開為期11天的訪美行程，期間走訪美東並深入華府，與美國政界及政策圈廣泛交流，今（20）日凌晨3時40分返抵桃園機場，並接受媒體聯訪，說明此行成果。

盧秀燕表示，美國是台灣長期的重要盟友，此次出訪特別感謝美方及僑界的周全安排與提供寶貴意見，讓行程雖然緊湊，仍相當圓滿，成果更是超乎預期。

她指出，此行有三大目的。首先是城市交流，先後拜訪西雅圖、波士頓、曼徹斯特、塔科馬及馬里蘭州，強化雙方城市互動與合作；其次為關懷僑胞與招商引資，並與北美台商會聯合總會簽訂三合一綠色通道備忘錄；第三則是與美方互動，感謝美方邀請與安排，期間與美國國會、各政府體系及智庫進行廣泛對話。

盧秀燕強調，相關交流有助於鞏固台美情誼，並增進彼此了解、互信與合作，具建設性意義。她並表示，未來台中市將持續連結國際，讓台中走向國際，也讓世界走進台灣，期盼為城市與國家整體發展帶來助益。

盧秀燕此行拜會美國國會眾議員，並前往美國國務院及相關戰略單位，亦與美國在台協會華府總部及多個智庫學者交流，議題涵蓋台美關係、關稅政策及國防安全等層面。她出訪前即定位為「超越城市外交」，實際行程也延伸至華府核心決策圈，被外界視為跨入外交「深水區」。

台中市長盧秀燕（左二）11日起展開為期11天的訪美行程，期間走訪美東並深入華府，與美國政界及政策圈廣泛交流，今（20）日凌晨3時40分返抵桃園機場。記者季相儒／攝影