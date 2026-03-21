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新聞眼／慎防骨牌效應 對台不利

聯合報／ 本報記者張文馨

喀麥隆在一九七一年外交轉向，與中國大陸建交後，與我方關係淡薄，雙方幾乎沒往來。喀方這次對我方行使其「外交政策」，從個案上，台灣難有使力空間；從更廣義的國際外交角度看，我們更應慎防形成在國際組織參與的骨牌效應，或讓中喀有機會趁此次部長會議見縫插針，形成對不在場的台灣不利的共識或決議。

這次的狀況是喀麥隆挾主場優勢，堅持行使其主權權利，以矮化稱呼的手段干擾我方參與ＷＴＯ活動，喀麥隆針對入境簽證，避開了大會期間的正式稱呼，讓ＷＴＯ和友我會員國只能交涉，沒直接影響力。喀麥隆的行動，很難讓人不聯想到北京對非洲的巨大影響力。

這是台灣首次因技術性因素缺席ＷＴＯ，更該慎防在這場沒有「台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域」參與的部長會議中，會否討論、甚至做出不利台灣的共識或決議。知情官員透露，政府已展開沙盤推演，將透過在場的友我會員國為我執言，捍衛我方權利；未來也盼比照ＡＰＥＣ模式，在交接給下一個主辦國之前，爭取對方平等待我的保證。

台灣在國際組織擁有會員身分幾希，ＷＴＯ是一個，另個是ＡＰＥＣ。就在今年，中國大陸主辦ＡＰＥＣ，為爭取主辦，中國連兩年以書面保證，支持台灣平等參與。到目前為止，我方資深官員赴陸參與相關會議時，的確得到公平對待。

在當前的地緣政治緊張，以及台美中關係不等距發展的狀態下，可預期大陸的動作只多不少，隨中方愈深度參與國際組織，就更會將影響力擴及這些領域，台灣要走向世界，嵌入變動中的國際體系，對這些風吹草動就更要小心謹慎。

兩岸關係 WTO 外交部 地緣政治

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