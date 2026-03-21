25年首次 我缺席WTO部長會議

外交部昨發布新聞稿指出，世界貿易組織（ＷＴＯ）第十四屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「台灣，中國一省」列示我國，致我國自二○○一年出席通過入會案的第四屆部長會議以來，首次被迫缺席。

外交部強烈譴責喀麥隆扈從中國、漠視過往主辦國尊重我國不隸屬其他會員國的良好慣例，嚴重損害我國在ＷＴＯ架構下作為會員的平等與會權利。

外交部說明，ＷＴＯ部長會議為該組織最高決策機構，每兩年舉行一次；本屆會議三月廿六日至廿九日於喀麥隆首都雅溫德召開，為我國自二○○一年首度出席以來，第十一度組團；我方循例由行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團與會，但行前接獲喀方核發之旅行授權憑證，其國籍欄竟以「Taiwan, Province of China」列示，嚴重貶抑我國地位。

外交部指出，我國是以「個別關稅領域」身分自主申請加入ＷＴＯ，並不隸屬於任何會員；喀方相關列示與我國在ＷＴＯ架構下的會員身分與地位明顯不符；此案在我駐ＷＴＯ代表團積極洽請秘書處及秘書長出面協調，並獲美國、日本與友邦駐團洽助，但是，喀方堅稱簽證國籍欄屬其「外交政策」。

外交部批評，喀麥隆將其雙邊政策考量凌駕於ＷＴＯ多邊組織整體利益上，違反國際組織會議主辦國對我代表團成員入境及簽證方式的長期慣例，外交部對喀國表達最強烈的譴責。