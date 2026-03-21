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訪美前深談 鄭麗文否認與盧秀燕路線不同

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立院黨團昨宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，餐敘近2小時後鄭麗文（右二）、副主席李乾龍（中）與黨團總召傅崐萁（左二）、立委萬美玲（右一）、葉元之（左一）等人有說有笑的步出餐廳。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團昨宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，餐敘近2小時後鄭麗文（右二）、副主席李乾龍（中）與黨團總召傅崐萁（左二）、立委萬美玲（右一）、葉元之（左一）等人有說有笑的步出餐廳。記者許正宏／攝影

台中市長盧秀燕近日訪美談及軍購案，被外界解讀路線與國民黨主席鄭麗文不同。鄭麗文昨日接受廣播節目專訪指出，盧秀燕在訪美之前有來中央黨部看她，兩人做很多溝通，國民黨駐美代表秦日新也在盧訪美一事全力協助，政黨不該是一言堂，還強調「我不是在講盧秀燕」。

鄭麗文昨接受廣播節目「千秋萬事」專訪表示，自從她當選黨主席，外界見縫插針，在國民黨內製造不同路線、鬥爭，在藍白、兩岸之間見縫插針，怕國民黨團結、藍白合作、兩岸和解。民進黨就是亂源，用「鈔」能力收買媒體、網路輿論，出動網軍製造不實消息。她並否認她與盧秀燕路線不同，根本沒有這回事。

鄭麗文說，盧秀燕訪美前專程赴黨中央看她，做了很多溝通，了解國民黨版軍購特別條例草案的內容，秦日新等全力協助、參與。她認為應該直接找美方溝通，見面一談就知道。

鄭麗文說，一個政黨不應是一言堂，這麼大的政黨對事情難免會有不同的判斷，但大方向、大原則應是一致的，對於很多事情的判斷當然容許不同意見的存在。國民黨絕非一言堂，不是不同的意見就代表政治路線不同。鄭還強調「我不是在講盧秀燕」。

鄭麗文說，大家刻意把國民黨分成兩個路線，如同問她親中或親美，她為何要選擇，這不是零和遊戲，絕對不會落入這樣的陷阱。

陸委會主委邱垂正日前質疑，「鄭習會」的前提是要接受統一方案，不知對岸的善意在哪？鄭麗文表示，邱垂正不夠格負責兩岸事務，如果邱認為兩岸和平毫無機會，兩岸只剩決一死戰，不配負責兩岸事務。國民黨要避免兩岸關係走向毀滅發展，且要向全世界證明有和平的選項，如果民進黨不知道「和平路線圖」，她願意幫忙上課示範。

至於訪陸行程是否有推進？鄭麗文說，沒有推進或延後問題，一旦確認就會對外宣布。她也直言「川習會」推遲，不影響鄭習會，因她本就沒考慮這問題，也非國民黨能決定，中共總書記習近平不是只見美國總統川普，鄭習會行程是由陸方安排，時間不是由國民黨決定。

鄭麗文 盧秀燕 訪美 軍購 鄭習會

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