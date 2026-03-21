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務實穩健 盧秀燕：軍購如買保險

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市長盧秀燕（左）率團訪美，美東時間十八日拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特，雙方於辦公室外窗台合影留念。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（左）率團訪美，美東時間十八日拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特，雙方於辦公室外窗台合影留念。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕訪美行程結束，預計今凌晨四時許返國。盧秀燕在美東時間十七日、十八日拜訪華府，會晤對象包含美國務院、戰爭部高官，以及華府智庫學者卜睿哲葛來儀等人，聚焦軍購案議題。盧秀燕強調，軍購如同買保險，在國家經濟許可下應盡早落地，但須了解美方明確的戰略建議與數據。

盧秀燕前往美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部，在執行理事長藍鶯陪同下，先後會見國務院與戰爭部高級官員。盧感謝美方對台長達八十年的軍事協助與外交支持，我國面臨強權威脅，亟需美國這樣的堅實盟友，民調也表明，將近八成台灣民眾支持強化台美關係。

盧秀燕說，軍購如「買保險」，在國家經濟許可範圍內應盡早落地，國防安全是不分黨派的共識，但也須向美方了解明確的戰略建議和數據；未來戰爭形勢可能朝「無人機戰」發展，台中有半導體、航太與精密機械產業優勢，市府會力促台美無人機與高科技軍工業對接。

盧秀燕與美方高層也談及關稅和雙邊經貿協定等議題，雙方期盼盡快終止目前的不確定性，為台美企業創造穩定的投資環境。

盧秀燕十八日中午與美國智庫學者午餐座談，與會者包含ＡＩＴ前主席卜睿哲、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀、美國企業研究所資深研究員古柏、史汀生中心資深研究員孔明尚等九人。

盧秀燕指出，穩健的國防應建立在政府與人民的透明溝通之上，順從民意、內部團結是推動進步的核心動力，異中求同、凝聚全民力量才能守護台海和平；外交工具也應具備靈活性，不該被窄化為統獨標籤，領導者要有與意見不同的族群對話的勇氣。

市府表示，與會學者感謝盧秀燕展現出坦率的態度，也肯定她結合國會與地方政府施政經驗，轉化為宏觀的國際戰略思維；此次餐會成功傳遞台灣內部希望「務實穩健」的聲音，智庫專家給予高度評價。

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