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顧立雄：海鯤交艦 不設時程表

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北報導
賴清德總統（中）19日登上海鯤軍艦了解內部設施。圖／總統府提供 陳柏亨
賴清德總統（中）19日登上海鯤軍艦了解內部設施。圖／總統府提供 陳柏亨

賴清德總統周四視察正在潛航測試階段的國造潛艦海鯤號，首度公開其內部艙間。國防部長顧立雄昨表示，潛航測試將在按部就班、確保安全的情況下完整進行，不會設定交艦的時程表。不過國民黨立委馬文君質疑海鯤艦內部有鋼板凹凸不平、鉚釘未栓及管線有疑似水漬的狀況，顧立雄重申，所有測試都以安全為最高考量。

台船公司昨表示，海鯤艦目前正執行測試及調校作業，針對生活區域所見的三項「待改善工作」，因施工後恢復未盡完善所致，不影響測試，可立即改進。按照合約，「艦容整理」於交艦前由台船負責，將依照驗收工項，針對全艦外觀及內部裝設再做確認改正，由海軍執行最終驗收。

顧立雄昨赴立法院備詢，會前受訪被問到是否有信心六月交艦時表示，不管是淺水潛航、深水潛航，主要都要按部就班把測試項目做完整，而且是在安全確保的情況下，做到完整之後，再來進行交艦。不會設定特定的時間。

海虎預計年底升級完成

同時，賴總統也視導海軍二五六戰隊甫完成性能升級的海龍潛艦，首次曝光新換裝的光電式潛望鏡。顧立雄表示，劍龍級的海龍、海虎潛艦正在進行升級；海龍艦已經升級完成，海虎艦預計在今年年底會完成，未來將會大幅提升我方作戰能力。至於另外兩艘茄比級潛艦，將專作訓練之用。

馬文君在臉書貼文質疑，官方公布的影音中，有一張照片是賴總統、國安會秘書長吳釗燮、顧立雄等人，坐在海鯤艦內的會議桌前合影，但賴總統背後的鋼板卻明顯凹凸不平，甚至還有至少三個鉚釘處沒栓上。

她進一步指出，另一張照片中，賴總統在海鯤艦內與隨行人員談笑，正上方刷成白色的排風管外殼，卻有大片的水漬，難道是漏水的痕跡嗎？馬文君質疑，賴總統率領國安首長首次視察國造潛艦，這當然是國家大事，提供的影音也一定會謹慎再謹慎，怎會出現這些難以理解之處？顧立雄對此重申，關於海鯤艦的測試，一切都是以安全為最高考量，而且一定要達到作戰的需求。

另一方面，有台派名嘴主張，台灣應該呼應美國總統川普的主張，派出軍艦赴中東護航荷莫茲海峽的油輪。顧立雄對此強調，國軍每天要面對海上灰色地帶襲擾，還要面對中共日益提升的軍事威脅，重心仍會守在台澎金馬，因應所有可能突發的狀況，這才是國軍最重要的任務。

顧立雄 海鯤號 賴清德 台船 潛艦

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