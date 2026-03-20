快訊

川普沒耐心了？考慮占領哈格島逼伊朗開放荷莫茲海峽 關鍵時程曝光

5歲女童割扁桃腺後口鼻噴血亡 母淚控醫院隱瞞「切斷動脈」

中東戰火衝擊 油價凍漲若逾臨界值怎麼辦？卓榮泰提3解方

聽新聞
0:00 / 0:00

美日領袖會晤承諾維護台海和平穩定 總統府表達肯定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供
總統府發言人郭雅慧。圖／總統府提供

有關美日領袖會晤承諾維護台海和平穩定，總統府發言人郭雅慧20日表示，我方誠摯歡迎美日領袖會晤，並就強化美日同盟及印太區域安全的重要共識表示肯定。

美國總統川普（Donald Trump）、日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）於美東時間19日舉行會談，並承諾維護台海和平穩定，反對任何片面改變現狀之企圖。

對此，郭雅慧說，我方誠摯歡迎美日領袖會晤，並就強化美日同盟及印太區域安全的重要共識表示肯定。美日雙方再次重申台海和平穩定為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素，並反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為，充分展現國際社會的高度共識。

郭雅慧表示，我政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力與全社會防衛韌性，並與理念相近國家深化合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，確保區域的和平、穩定與繁榮。

日本 美國 台海

延伸閱讀

歡迎美日重視台海 外交部：持續與友盟致力維持現狀

川普白宮會高市 承諾維護台海和平穩定、反對片面改變現狀

「不攻自破」！藍批綠2027武統論恐嚇民眾

日美領袖會談 日媒：高市將傳達台海和平穩定重要性

相關新聞

中東戰火衝擊 油價凍漲若逾臨界值怎麼辦？卓榮泰提3解方

行政院長卓榮泰今率部會首長提出施政方針、施政報告並備詢。立委關注中東戰火影響油價，政府的因應作為。國民黨立委徐巧芯質詢卓揆時詢問，中油吸收6成油價漲幅，是否會有臨界點？卓揆提出3解方，第一看中油是否要跟金融機構融資度過困難；第二檢討國安韌性特別條例是否有可支用部分，第三則是讓中油在一定程度增資，財務穩定。

台電恐分擔LNG成本 4月電價能凍漲？卓榮泰：尊重審議委員會

中東戰事升溫影響能源供應，外界關注電價是否調漲。行政院長卓榮泰今備詢時指出，未來將協調台電負擔部分現貨增加成本。國民黨立委許宇甄質詢指出，4月將迎來電價調漲問題，不過3月天然氣採購價在2月底就定好，當時還沒有戰爭，按理不會影響到電價，卓院長能否大方說出4月電價...

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：上下班合理範圍

監察院前秘書長李俊俋去年被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分他字案偵辦，也追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。台北地檢署認定，李等人自費用車，且下班推拿、買便當都在合理生活範圍，難認圖利、背信，無涉刑事不法，全案今簽結。

回應美日峰會 總統府：持續強化自我防衛

針對美日峰會重申致力台海和平穩定，總統府發言人郭雅慧表示，我方誠摯歡迎美日領袖會晤，並就強化美日同盟及印太區域安全的重要共識表示肯定；美日雙方再次重申台海和平穩定為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素，並反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為，充分展現國際社會的高度共識。

歡迎美日重視台海 外交部：持續與友盟致力維持現狀

美國總統川普（Donald Trump）與日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在華府舉行峰會後重申，美日元首致力於維護台海和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素。外交部透過新聞稿表示誠摯歡迎與感謝，稱台灣將與美日等理念相近國家持續強化合作，致力維持現狀。

新青安2.0改版有方向？卓榮泰：內容一定要做適度微調

新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，民進黨立委黃捷稍早在立法院會質詢此事，行政院長卓榮泰說，近期會聽取財政部跟其他金融單位的意見，也會在6、7月之間點前、盡量提早，讓市場上及相關的人能來適應未來新制度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。