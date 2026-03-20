國安人士：中國兩會4重點 對台力阻台美供應鏈合作

中國「兩會」閉幕，國安人士指出，今年兩會4大重點包括為中共總書記習近平延任造勢、維穩重於一切、矛盾中發展國際關係，以及將跨國鎮壓法制化；對台2大工作是阻止美對台軍售，以及阻止台美供應鏈合作。

2026年中國全國政協與全國人大會議「兩會」分別於3月4日、5日開幕，並於日前閉幕。國安人士指出，中共所有文件都可見「習核心」、「習思想」等字眼，今年「十五五」規劃開局之年也強調未來5年國家總路線要定於一尊、受一人定奪；此凸顯習近平地位未因軍中大清洗或經濟成長率持續下滑而受挑戰，並為習近平在21大尋求延任造勢。

其次是對內「維穩」。國安人士說，今年中國經濟強調要「調結構、防風險、促改革」，並將經濟成長率下修至4.5%到5%之間；經濟成長率往下調，但國防預算仍維持7%的成長、達人民幣1.91兆，凸顯習近平仍要把擴張當作施政核心，把軍事當成對外叫價的籌碼。

國安人士表示，單是對內「維穩」經費就要耗資人民幣2兆多元，包括公安、武警等相關預算，維穩經費高於國防，也顯示習近平對內控制重於一切的思維。

此外，國安人士指出，習近平在今年兩會期間沒有到台灣代表團講話，但到解放軍代表團講話時，習近平強調「不能有對黨懷有二心之人」，顯示「穩定」仍是重中之重。

第三是「矛盾中發展的國際關係」。國安人士說，習近平預計今年與美國總統川普舉行「川習會」，中國外長王毅指今年是美中關係「大年」，但又同時指責美國在算計地緣政治、發動關稅壁壘、單邊主義、國際霸權，並反控美日同盟的日本在進行新軍國主義，這些論述均可看見北京在「矛盾中發展的國際關係」的挑戰。

第四是對台工作。國安人士指出，今年通過的「民族團結進步促進法」條文內容，具有「漢族沙文主義 」、「跨國鎮壓法制化」與「民族主義極端化」3項特色；立法目的是意圖透過懲治所謂「違背民族團結」行為，將「跨國鎮壓」法制化，至於何謂「破壞民族團結的行為」，則由中共定義。

此外，國安人士說，北京今年對台工作最重要2件事，一是盡一切力量阻止美國對台有系統的軍售，二是阻止台美供應鏈進一步合作。為此，中共將持續推動促融為目標的統戰工作，鼓勵台商跟台資企業二次西進，以打斷美台供應鏈合作以及民主友盟的連結。