快訊

聯手掐住全球航運咽喉？葉門「青年運動」助拳伊朗 傳鎖定紅海曼德海峽

美超微涉走私！吹風機取下標籤改貼 美揭洗產地晶片赴陸手法

聽新聞
0:00 / 0:00

歡迎美日重視台海 外交部：持續與友盟致力維持現狀

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台外交部。圖／聯合報系資料照片
台外交部。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普（Donald Trump）與日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在華府舉行峰會後重申，美日元首致力於維護台海和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素。外交部透過新聞稿表示誠摯歡迎與感謝，稱台灣將與美日等理念相近國家持續強化合作，致力維持現狀。

美日兩國領袖繼去年2月峰會後，再度重申對維持台海和平穩定的堅定支持，以及強調反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的行徑，外交部長林佳龍表示誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，我鼓勵國際社會持續關注台海和平與穩定，而台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，將與美國及日本等具備共同利益的理念相近國家持續強化合作，致力維護現狀，共同確保全球與台海的和平、穩定與繁榮。

外交部 台海 日本 美國

延伸閱讀

川普白宮會高市 承諾維護台海和平穩定、反對片面改變現狀

日美領袖會談 日媒：高市將傳達台海和平穩定重要性

美評估報告指中共沒有計畫明年侵台 府重申：持續強化自我防衛能力

美最新報告揭陸未計畫2027侵台 總統府：和平靠實力

相關新聞

中東戰火衝擊 油價凍漲若逾臨界值怎麼辦？卓榮泰提3解方

行政院長卓榮泰今率部會首長提出施政方針、施政報告並備詢。立委關注中東戰火影響油價，政府的因應作為。國民黨立委徐巧芯質詢卓揆時詢問，中油吸收6成油價漲幅，是否會有臨界點？卓揆提出3解方，第一看中油是否要跟金融機構融資度過困難；第二檢討國安韌性特別條例是否有可支用部分，第三則是讓中油在一定程度增資，財務穩定。

【即時短評】台灣電影密集登陸 凸顯民進黨「築牆」的淺薄

在台灣政壇仍在為陸配立委李貞秀的國籍問題爭執不休、在中華文化總會鬧著更名「台灣文總」之際，台灣電影正密集走進大陸。

台電恐分擔LNG成本 4月電價能凍漲？卓榮泰：尊重審議委員會

中東戰事升溫影響能源供應，外界關注電價是否調漲。行政院長卓榮泰今備詢時指出，未來將協調台電負擔部分現貨增加成本。國民黨立委許宇甄質詢指出，4月將迎來電價調漲問題，不過3月天然氣採購價在2月底就定好，當時還沒有戰爭，按理不會影響到電價，卓院長能否大方說出4月電價...

強調馬英九及鄭麗文路線一致 蕭旭岑：都堅持九二共識、一中各表

國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目訪問，回應馬英九基金會聲明「切割」關係，他否認自己「被請辭」，一切說法都以馬英九基金會為準，盼外界不要傷害到前總統馬英九與基金會。同時，他也強調，國民黨主席鄭麗文與馬英九的路線並無不同，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。

遭喀麥隆以「台灣、中國一省」矮化 我25年來首度缺席WTO部長會議

外交部今（20日）發布新聞稿指出，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「台灣，中國一省」列示我國，致我國自2001年出席通過入會案的第4屆部長會議以來，首次被迫缺席。

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：上下班合理範圍

監察院前秘書長李俊俋去年被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分他字案偵辦，也追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。台北地檢署認定，李等人自費用車，且下班推拿、買便當都在合理生活範圍，難認圖利、背信，無涉刑事不法，全案今簽結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。