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歡迎美日重視台海 外交部：持續與友盟致力維持現狀
美國總統川普（Donald Trump）與日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在華府舉行峰會後重申，美日元首致力於維護台海和平與穩定，視其為區域安全與全球繁榮不可或缺的要素。外交部透過新聞稿表示誠摯歡迎與感謝，稱台灣將與美日等理念相近國家持續強化合作，致力維持現狀。
美日兩國領袖繼去年2月峰會後，再度重申對維持台海和平穩定的堅定支持，以及強調反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的行徑，外交部長林佳龍表示誠摯歡迎與感謝。
外交部指出，我鼓勵國際社會持續關注台海和平與穩定，而台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，將與美國及日本等具備共同利益的理念相近國家持續強化合作，致力維護現狀，共同確保全球與台海的和平、穩定與繁榮。
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