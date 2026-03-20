中東戰火衝擊 油價凍漲若逾臨界值怎麼辦？卓榮泰提3解方

行政院長卓榮泰今率部會首長提出施政方針、施政報告並備詢。立委關注中東戰火影響油價，政府的因應作為。國民黨立委徐巧芯質詢卓揆時詢問，中油吸收6成油價漲幅，是否會有臨界點？卓揆提出3解方，第一看中油是否要跟金融機構融資度過困難；第二檢討國安韌性特別條例是否有可支用部分，第三則是讓中油在一定程度增資，財務穩定。

卓榮泰表示，最受影響的是LNG（液化天然氣），目前3、4月都已經確實掌握到貨源，正積極滿足5月的需求，6月有其他新的合約會展開。另外，戰爭情勢波及國內物價蠢蠢欲動，物價穩定小組每周開會實際掌握情形。至於油價部分，卓榮泰說明，油價部分有雙緩漲機制。第一，亞鄰最低價，意即跟亞洲鄰近國家比較，我方採取最低價，過去都有這項機制。第二，此次啟動專案平穩機制，先實施「亞鄰最低價」之後，再漲價的部分由中油吸收60%。

經濟部次長何晉滄補充，第一周吸收了大約9億元，這是由平穩機制算出來之後，再由中油來吸收6成的價格。第一周其實國際油價的漲幅還沒有那麼高，所以吸收的金額比較有限。第二周吸收金額就比較大了，第二周大約是24億元。卓榮泰說，目前評估中油需要吸收的金額應該不會比上一周少。

美國總統川普要求盟邦派軍艦護航荷莫茲海峽，維持該航道的開放及安全。徐巧芯質詢，若美方要求我方協防，國防部態度為何？卓揆表示，可能性極低，目前沒有任何計畫，國軍最大的能力是在保衛國家、國人跟所有屬於中華民國國籍的航空艦及船舶安全，除此之外，目前我們沒有任何的計畫，協防可能性極低。

國防部長顧立雄說，國軍防護就是台澎金馬，我方面對中共每天在台海周邊侵擾，每天至少5艘軍艦，要應對高強度侵擾，與可能的軍事威脅，整個國軍的重心當然就是隨時警戒，利用所有各項情監偵手段跟友盟情資交換來掌握台海周邊。顧強調，立委所提的是假設性問題，就國防部立場，迄今沒有思考這樣的行動，國軍任務就是防衛台澎金馬，所以重心是圍繞日益升高的灰色地帶襲擾以及軍事威脅。