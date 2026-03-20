快訊

曾接種AZ疫苗…已故作家王浩一愛女確診漸凍症辭世 疾管署出面說明

認親現場？男子穿「長頸鹿裝混入」驚悚大翻車 網：求牠們心理陰影面積

台中地院內賞律師巴掌沒被逮…惡女又揚言殺人 檢方急逮捕聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安2.0改版有方向？卓榮泰：內容一定要做適度微調

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，民進黨立委黃捷稍早在立法院會質詢此事，行政院卓榮泰說，近期會聽取財政部跟其他金融單位的意見，也會在6、7月之間點前、盡量提早，讓市場上及相關的人能來適應未來新制度，「我敢說過去新青安的內容，我們一定要做適度的微調。」

針對新青安2.0改版方案，各公股行庫先前已提出縮短5年寬限期、取消部分利息補貼、貸款者年齡加貸款年限不超過80等建議。財政部次長阮清華日前也說，目前仍與跨部會積極研議，將會通盤考量財源、房市、青年需求等3個面向。

立法院院會今天繼續行政院長卓榮泰施政總質詢，黃捷表示，近期針對新青安將落日，各界說法眾說紛紜，想了解新青安2.0的方向，「是真的要改成是首次購自有住宅才可以嗎？還是說5年的寬線其實是要說到3年了嗎？還是一些利息的補貼，是不是要取消了？」

卓榮泰表示，新青安到了必須要面對是不是要如何延續的時間點，但上述提到的意見，都還在討論過程當中，沒有一致性的專案報告過，因此最近會聽取財政部跟其他金融單位的共同意見。

針對黃捷說盼能給社會上眾說紛紜的說法給個方向，卓榮泰說，「眾說不要再紛紜」，到6、7月的時候，新青安就到期了，政府會在那個時間點之前、盡量提早，讓所有市場及相關的人能來適應未來制度，「但是我敢說，過去新青安的內容，我們一定必須要做適度的微調，這個是過去整個市場改變後，給我們的最好的方向。」

新青安 卓榮泰 行政院

延伸閱讀

新青安2.0取消補貼？阮清華：不會全補貼或全不補貼

新青安改版傳定調 這群人擔心一輩子「無殼」將搶搭末班車？

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

相關新聞

台電恐分擔LNG成本 4月電價能凍漲？卓榮泰：尊重審議委員會

中東戰事升溫影響能源供應，外界關注電價是否調漲。行政院長卓榮泰今備詢時指出，未來將協調台電負擔部分現貨增加成本。國民黨立委許宇甄質詢指出，4月將迎來電價調漲問題，不過3月天然氣採購價在2月底就定好，當時還沒有戰爭，按理不會影響到電價，卓院長能否大方說出4月電價...

強調馬英九及鄭麗文路線一致 蕭旭岑：都堅持九二共識、一中各表

國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目訪問，回應馬英九基金會聲明「切割」關係，他否認自己「被請辭」，一切說法都以馬英九基金會為準，盼外界不要傷害到前總統馬英九與基金會。同時，他也強調，國民黨主席鄭麗文與馬英九的路線並無不同，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。

【即時短評】台灣電影密集登陸 凸顯民進黨「築牆」的淺薄

在台灣政壇仍在為陸配立委李貞秀的國籍問題爭執不休、在中華文化總會鬧著更名「台灣文總」之際，台灣電影正密集走進大陸。

遭喀麥隆以「台灣、中國一省」矮化 我25年來首度缺席WTO部長會議

外交部今（20日）發布新聞稿指出，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「台灣，中國一省」列示我國，致我國自2001年出席通過入會案的第4屆部長會議以來，首次被迫缺席。

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：上下班合理範圍

監察院前秘書長李俊俋去年被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分他字案偵辦，也追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。台北地檢署認定，李等人自費用車，且下班推拿、買便當都在合理生活範圍，難認圖利、背信，無涉刑事不法，全案今簽結。

新青安2.0改版有方向？卓榮泰：內容一定要做適度微調

新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，民進黨立委黃捷稍早在立法院會質詢此事，行政院長卓榮泰說，近期會聽取財政部跟其他金融單位的意見，也會在6、7月之間點前、盡量提早，讓市場上及相關的人能來適應未來新制度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。