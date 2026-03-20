新青安2.0改版有方向？卓榮泰：內容一定要做適度微調

新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，民進黨立委黃捷稍早在立法院會質詢此事，行政院長卓榮泰說，近期會聽取財政部跟其他金融單位的意見，也會在6、7月之間點前、盡量提早，讓市場上及相關的人能來適應未來新制度，「我敢說過去新青安的內容，我們一定要做適度的微調。」

針對新青安2.0改版方案，各公股行庫先前已提出縮短5年寬限期、取消部分利息補貼、貸款者年齡加貸款年限不超過80等建議。財政部次長阮清華日前也說，目前仍與跨部會積極研議，將會通盤考量財源、房市、青年需求等3個面向。

立法院院會今天繼續行政院長卓榮泰施政總質詢，黃捷表示，近期針對新青安將落日，各界說法眾說紛紜，想了解新青安2.0的方向，「是真的要改成是首次購自有住宅才可以嗎？還是說5年的寬線其實是要說到3年了嗎？還是一些利息的補貼，是不是要取消了？」

卓榮泰表示，新青安到了必須要面對是不是要如何延續的時間點，但上述提到的意見，都還在討論過程當中，沒有一致性的專案報告過，因此最近會聽取財政部跟其他金融單位的共同意見。

針對黃捷說盼能給社會上眾說紛紜的說法給個方向，卓榮泰說，「眾說不要再紛紜」，到6、7月的時候，新青安就到期了，政府會在那個時間點之前、盡量提早，讓所有市場及相關的人能來適應未來制度，「但是我敢說，過去新青安的內容，我們一定必須要做適度的微調，這個是過去整個市場改變後，給我們的最好的方向。」