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立院下周併案審查國防特別條例 3天會議受關注

中央社／ 台北20日電
立法院外交及國防、財政委員會23日起舉行聯席會議，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本，聯席會議於23、25及26日進行。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
立法院外交及國防、財政委員會23日起舉行聯席會議，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本，聯席會議於23、25及26日進行。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

立法院外交及國防、財政委員會23日起舉行聯席會議，併案審查行政院與藍白黨團所提國防特別條例版本，聯席會議於23、25及26日進行，是否能如期審查完竣送出委員會，備受關注。

行政院會去年11月27日通過8年、預算規模新台幣1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，數度遭藍白封殺，無法在立法院第11屆第4會期結束前，順利交付委員會審查。

民眾黨立法院黨團於今年1月26日提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列，草案於1月30日於立法院會通過付委審查。

立法院第11屆第5會期於2月24日開議，朝野黨團協商，同意將行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項。

國民黨立法院黨團於3月5日公布黨版特別條例草案，名稱為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，匡列預算上限為新台幣3800億元，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」，各界將國民黨版稱為「3800億+N」版本。

立法院會3月6日處理報告事項，將行政院版國防特別條例草案及國民黨版國防特別條例草案，交立法院外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查。

根據立法院發出的會議預報，立法院外交及國防委員會召委陳冠廷已排定下周委員會議程，23、25及26日將與立法院財政委員會聯席，併案審查行政院所提強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案、台灣民眾黨立法院黨團所提保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案、國民黨立法院黨團所提強化國防及對美軍事採購特別條例草案。

關於議程規劃，23日進行詢答，25日及26日則是逐條審查，而立法院委員會的會議舉行時間為每周一、三、四；換言之，立法院外交及國防委員會將下周的會議日程，都用來審查特別條例。

國防部昨天已將「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案書面報告資料送交立委國會辦公室。

國防部指出，國軍需充實現有作戰系統數量、導入新興科技裝備等作法，若依賴公務預算須耗費多年，因此編列特別預算運用其「資源集中、規模穩定」特性，一次性籌建可恃戰力，促使中共不敢犯台。

立法院 國防部 特別條例

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