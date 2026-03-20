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台電恐分擔LNG成本 4月電價能凍漲？卓榮泰：尊重審議委員會

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右） 今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（左）與經濟部次長何晉滄（右） 今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

中東戰事升溫影響能源供應，外界關注電價是否調漲。行政院卓榮泰今備詢時指出，未來將協調台電負擔部分現貨增加成本。國民黨立委許宇甄質詢指出，4月將迎來電價調漲問題，不過3月天然氣採購價在2月底就定好，當時還沒有戰爭，按理不會影響到電價，卓院長能否大方說出4月電價一定會凍漲？對此，卓榮泰答詢，還是尊重電價審議委員會的專業。

許宇甄表示，因中東戰事關係，天然氣無法進口，但台灣天然氣99%依靠進口，用在發電上高達8成，因此不只是沒有瓦斯的問題，還有缺電問題。經濟部稱安全存量只有11天，目前伊朗封鎖荷莫茲海峽已經21天，就供應面來說，經濟部有提過3月有調到12艘船，4月調到10艘船，那5月呢？經濟部次長何晉滄答詢，5月需要14艘船，目前已經調到10艘。

許宇甄指出，因供需關係，現在LNG（液化天然氣）價格比平時提高30％到100％，現在共調到32艘船。龔明鑫部長日前稱每艘增加8至10億，那32艘就是大概增加將近300億，隨著未來需求越來越緊繃，現貨增加成本會全數轉嫁台電，還是由中油吸收？

卓榮泰答詢，因為5月10艘已經確定，這部分價格已經談定，剩下4艘還在現貨市場搶，價格會有些浮動。目前每週汽油、天然氣都是由中油大幅度吸收，但LNG是提供給台電，因此未來希望台電也可以稍微吸收負擔。

許宇甄續指，因為接下來4月有電價調漲的問題，如果台電吸收是否會影響到電價？卓榮泰答詢說，這要交由電價審議委員會，不過相信他們感受到同樣壓力。

許宇甄說，卓院長能否大方說出一定會凍漲？因為電價審議委員會預計在3月27日開會、31日公告，不過3月的天然氣採購價在2月底就已經訂定好，那時還沒有戰爭的問題，因此委員會應該不會拿舊的資料喊說要漲價，按理應該不會調整才對。

對此，卓榮泰答詢表示，自己還是尊重電價審議委員會，絕不會凌駕專業。

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