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【即時短評】台灣電影密集登陸 凸顯民進黨「築牆」的淺薄

聯合報／ 郭雪筠
創台灣影史紀錄的「陽光女子合唱團」將於四月四日在大陸上映。（圖／壹壹喜喜電影提供）
創台灣影史紀錄的「陽光女子合唱團」將於四月四日在大陸上映。（圖／壹壹喜喜電影提供）

在台灣政壇仍在為陸配立委李貞秀的國籍問題爭執不休、在中華文化總會鬧著更名「台灣文總」之際，台灣電影正密集走進大陸。

昨日大陸貓眼電影上更新了信息：「陽光女子合唱團」將於四月四日在大陸上映。若算上三月底大陸將上映的「搜查瑠公圳」、也將於四月上映的「角頭：大橋頭」和「器子」，從三月底到四月中，短短半個月左右連續四部台灣電影走入大陸市場，實屬難得。

大陸廣電總局早在2013年時便表示，凡取得「電影片公映許可證」的台灣影片，作為進口影片在大陸發行，不受進口影片配額限制；2024年11月大陸國台辦在記者會上再次明確，「一貫支持兩岸開展正常的、合法合規的電影交流活動，2010年大陸就已經取消了台灣電影在大陸公映的數量限制」。

但台灣電影在大陸上映，去除廣電總局審查之外，仍要面對是否有公司願意引入發行（如中國電影集團公司）、當時的電影市場環境等綜合因素。也因此，過去很長一段時間，去除偶然爆火的少數幾部電影，台灣電影在大陸鮮少映入主流視野。

2024年3月上映的「周處除三害」衝上大陸當月票房前列，除了正逢大陸電影市場淡季之外，許多被網民猜測「廣電總局應該會剪」的暴力鏡頭未被刪除，無疑是尺度上的突破。「周處除三害」的票房神話，也增進大陸公司對台灣不同類型電影的發行意願，將於4月10日在大陸上映的「角頭：大橋頭」在宣傳海報上，就標上了「幫派廝殺」、「未成年謹慎觀看」等標語；這是首次台灣幫派電影走進大陸影院，顯然是想延續「周處模式」。

近期接連四部台灣電影在大陸宣布定檔，更證實了：台片也成為了大陸電影市場「遇冷」的好選擇。台灣電影不需靠政治正確、政策扶持，可憑類型多元與口碑走出一片天。

政治高牆下，文化交流正在開啟一扇窗。當連續四部台灣電影登陸、當大陸也開始不斷接受「突破尺度」的台片、當兩岸影視人才正互通有無，光影之下，更凸顯民進黨每逢大陸事物、便急於築起的高牆，有多麼淺薄。

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