影／陳以信批太陽花雙標 斥賴總統還馬英九公道

318太陽花學運滿12周年，賴清德總統與前學運領袖林飛帆近日分別發表談話，認為學運促使台灣降低對中國市場依賴，並改變國際經貿布局。國民黨前立委陳以信今日表示，太陽花學運標準前後不一，當年反黑箱服貿，現卻力挺台美黑箱對等貿易協議（ART）。他強調，若太陽花昨是今非，就該支持立法院嚴審台美ART，反之若昨非今是，就該還前總統馬英九公道。

陳以信以實際統計指出，台灣近年出口結構變化主因，在於新冠疫情後供應鏈重組，與川普關稅戰，與太陽花運動並無關聯。他說明，太陽花學運後，民進黨政府於2016年上台，推動「新南向政策」，目標分散對中國大陸市場依賴。然而根據官方統計，2016年至2020年間，台灣對中國大陸及香港的出口占比不降反升，並於2020年達到44%的歷史高點，遠高於馬政府時期的水準。

陳以信進一步表示，同期間台灣對新南向18國的出口占比並未明顯提升，反而還下降4%，顯示該政策並未有效達到分散市場的目標。他分析，後來台灣出口結構的明顯轉變，主要出現在COVID-19疫情爆發後，及美中貿易衝突升溫，全球供應鏈開始重組，台灣對大陸市場依賴才逐步下降，同時對美國及東南亞市場的出口占比提升。

因此陳以信質疑，太陽花運動當年訴求主為「反黑箱服貿」，主張兩岸協議須經立法院審查。他強調，依據相同邏輯，應該抨擊行政院長鄭麗君對美「黑箱談判」，立法院也該逐條嚴審台美ART，否則若承認昨非今是，賴清德與林飛帆就該還馬英九政府一個公道。