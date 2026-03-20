強調馬英九及鄭麗文路線一致 蕭旭岑：都堅持九二共識、一中各表

國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目訪問，回應馬英九基金會聲明「切割」關係，他否認自己「被請辭」，一切說法都以馬英九基金會為準，盼外界不要傷害到前總統馬英九與基金會。同時，他也強調，國民黨主席鄭麗文與馬英九的路線並無不同，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。

馬英九基金會日前發出聲明，指基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈離職，今後對外無法代表基金會及馬英九本人。蕭旭岑今在網路節目「觀點芹爆戰」上說，他已經離開基金會，一切說法都以馬英九基金會說法為主，現在他也不能再代表基金會發言，希望外界不需要再做過度解讀。

主持人問，蕭旭岑去年11月就任國民黨副主席時已請辭基金會執行長，當時是否有獲批准？蕭說，相關訊息他過去有在媒體上說過，並強調基金會都有內部處理程序，一切尊重馬英九基金會的說明。蕭也回應所謂「馬家人介入」等說法，表示這一個版本與其他傳聞版本都有誇大與內容不實，無論是哪一個版本，他都不會也不應該做回應，只盼媒體要善盡查證，不要殃及無辜。

蕭旭岑說，他去年11月1日接任國民黨副主席，就已經辭職，由王光慈接任馬英九基金會執行長一職，過去在媒體訪談中他也有提及王光慈接任，整件事情的重點在於他擔任國民黨副主席後，無法再像過去代表馬英九基金會帶團訪問中國大陸，基金會人事重新布局本就是應該的，但此事引發效應與許多故事版本，有些內容自相矛盾、天馬行空。他理解媒體記者被要求寫「內幕」，但呼籲媒體應謹慎查證、避免傷害無干的人。

蕭旭岑說，遺憾這次有些不實報導與綠營操控，宣稱馬英九此舉是要切割鄭麗文。此事不是藍營的路線之爭，馬英九、鄭麗文在兩岸政策上沒有不一致，外界做文章或綠營挑撥離間，都無法改變國民黨兩岸政策一貫，沒有所謂的路線歧異，最近在軍購特別條例部分，國民立院黨團內有不同意見，但國民黨的路線與方向是由黨章與政綱所決定。

蕭旭岑說，看不出來馬英九跟鄭麗文路線不同，馬英九與鄭麗文在兩岸表述上沒有歧異，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。鄭麗文在回覆中共總書記習近平的賀電中，以及他上個月見中國政協主席王滬寧都是說，1992年兩岸各自以口頭方式表述，堅持「一個中國」原則，這就是「一中各表」。過去馬英九在很多地方提過「兩岸中國人」，且鄭麗文要恢復國共交流平台的作法，與馬英九過去的作法一樣。