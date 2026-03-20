快訊

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

聽新聞
0:00 / 0:00

強調馬英九及鄭麗文路線一致 蕭旭岑：都堅持九二共識、一中各表

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑。圖／本報系資料照片
國民黨副主席蕭旭岑。圖／本報系資料照片

國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目訪問，回應馬英九基金會聲明「切割」關係，他否認自己「被請辭」，一切說法都以馬英九基金會為準，盼外界不要傷害到前總統馬英九與基金會。同時，他也強調，國民黨主席鄭麗文與馬英九的路線並無不同，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。

馬英九基金會日前發出聲明，指基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈離職，今後對外無法代表基金會及馬英九本人。蕭旭岑今在網路節目「觀點芹爆戰」上說，他已經離開基金會，一切說法都以馬英九基金會說法為主，現在他也不能再代表基金會發言，希望外界不需要再做過度解讀。

主持人問，蕭旭岑去年11月就任國民黨副主席時已請辭基金會執行長，當時是否有獲批准？蕭說，相關訊息他過去有在媒體上說過，並強調基金會都有內部處理程序，一切尊重馬英九基金會的說明。蕭也回應所謂「馬家人介入」等說法，表示這一個版本與其他傳聞版本都有誇大與內容不實，無論是哪一個版本，他都不會也不應該做回應，只盼媒體要善盡查證，不要殃及無辜。

蕭旭岑說，他去年11月1日接任國民黨副主席，就已經辭職，由王光慈接任馬英九基金會執行長一職，過去在媒體訪談中他也有提及王光慈接任，整件事情的重點在於他擔任國民黨副主席後，無法再像過去代表馬英九基金會帶團訪問中國大陸，基金會人事重新布局本就是應該的，但此事引發效應與許多故事版本，有些內容自相矛盾、天馬行空。他理解媒體記者被要求寫「內幕」，但呼籲媒體應謹慎查證、避免傷害無干的人。

蕭旭岑說，遺憾這次有些不實報導與綠營操控，宣稱馬英九此舉是要切割鄭麗文。此事不是藍營的路線之爭，馬英九、鄭麗文在兩岸政策上沒有不一致，外界做文章或綠營挑撥離間，都無法改變國民黨兩岸政策一貫，沒有所謂的路線歧異，最近在軍購特別條例部分，國民立院黨團內有不同意見，但國民黨的路線與方向是由黨章與政綱所決定。

蕭旭岑說，看不出來馬英九跟鄭麗文路線不同，馬英九與鄭麗文在兩岸表述上沒有歧異，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。鄭麗文在回覆中共總書記習近平的賀電中，以及他上個月見中國政協主席王滬寧都是說，1992年兩岸各自以口頭方式表述，堅持「一個中國」原則，這就是「一中各表」。過去馬英九在很多地方提過「兩岸中國人」，且鄭麗文要恢復國共交流平台的作法，與馬英九過去的作法一樣。

蕭旭岑 馬英九 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

鄭麗文稱罵人就開鍘凌濤也沒得選 尹乃菁：只是形容詞

與盧秀燕路線分歧？鄭麗文：政黨不該是一言堂

駁路線不同 鄭麗文：國民黨非一言堂 「我不是在講盧秀燕」

黃健豪稱盧秀燕傾向8100億軍購條例 牛：黨版已定案不會上當

相關新聞

遭喀麥隆以「台灣、中國一省」矮化 我25年來首度缺席WTO部長會議

外交部今（20日）發布新聞稿指出，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「台灣，中國一省」列示我國，致我國自2001年出席通過入會案的第4屆部長會議以來，首次被迫缺席。

強調馬英九及鄭麗文路線一致 蕭旭岑：都堅持九二共識、一中各表

國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目訪問，回應馬英九基金會聲明「切割」關係，他否認自己「被請辭」，一切說法都以馬英九基金會為準，盼外界不要傷害到前總統馬英九與基金會。同時，他也強調，國民黨主席鄭麗文與馬英九的路線並無不同，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。

不理被提譴責 劉世芳嗆：李貞秀女士一樣是李貞秀女士

民眾黨立委李貞秀16日首度在內政委員會質詢，但內政部長劉世芳與官員均未上台。民眾黨團今在立法院會，提出對輪值召委、民進黨立委李柏毅及劉世芳譴責案。劉世芳表示，仍認為李貞秀女士不具立委資格，「我依照中華民國憲法依法行政。」至於接下來是否會接受質詢？劉說，行政官員不必接受一個沒有立委資格的人的質詢。

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：上下班合理範圍

監察院前秘書長李俊俋去年被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分他字案偵辦，也追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。台北地檢署認定，李等人自費用車，且下班推拿、買便當都在合理生活範圍，難認圖利、背信，無涉刑事不法，全案今簽結。

影／陳以信批太陽花雙標 斥賴總統還馬英九公道

318太陽花學運滿12周年，賴清德總統與前學運領袖林飛帆近日分別發表談話，認為學運促使台灣降低對中國市場依賴，並改變國際經貿布局。國民黨前立委陳以信今日表示，太陽花學運標準前後不一，當年反黑箱服貿，現卻力挺台美黑箱對等貿易協議（ART）。他強調，若太陽花昨是今非，就該支持立法院嚴審台美ART，反之若昨非今是，就該還前總統馬英九公道。

國會最新評鑑出爐 外送專法三讀藍綠白獲肯定

台灣國會評鑑今天舉辦頒獎典禮，除了有傳統指標，涵蓋法案提案、質詢次數及政策追蹤等面向，也導入人工智慧（AI）技術評比113位立法委員的國會表現，結合量化與質化指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。