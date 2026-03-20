國會最新評鑑出爐 外送專法三讀藍綠白獲肯定

台灣國會評鑑今天舉辦頒獎典禮，除了有傳統指標，涵蓋法案提案、質詢次數及政策追蹤等面向，也導入人工智慧（AI）技術評比113位立法委員的國會表現，結合量化與質化指標。

中華勞資事務基金會董事長鄧學良表示，過去台灣外送員缺乏基本保障，對比世界各國保障，台灣法規長期落後。去年立法院終於三讀「外送平台外送員權益保障專法」，感謝所有提案、頂住跨國平台業者壓力且支持通過的藍綠白3黨立委。所以立法院特殊貢獻獎項頒給了國民黨、民進黨、民眾黨三個黨團。

媒體人張宇韶表示，量化指數參考出席率、提案及聯署法案數量，都是相當客觀常見的數據，不過全院獎項6大指標中，全院質詢部分，以參與行政院長施政總質詢之次數，全勤者給與一顆星，書面質詢及質詢時間未滿者，不計入參與質詢次數。他表示，確實有一些執政黨委員不忍下手，導致有些劣勢，但立委伍麗華和徐富癸還是拿下全院特優，立委賴惠員和王美惠也分別拿下全院優秀，相當令人讚賞。

品觀點副總錢苔雅表示，在質化面向上，和上屆相同，評鑑設立「地方建設守護獎」、「優秀政策分析獎」、「資料數據問政獎」、「公益價值宣揚獎」、「犀利監督質詢獎」5項獎項，旨在肯定具有政策深度、關注弱勢或表現亮眼的立委，並且由客觀的AI系統評鑑統計立法院官方網站所公布之立法院正式公報、公報初稿、質詢影片逐字稿，給予客觀評價。

第11屆第四會期立法委員數據量化指標獲獎名單，全院特優包括謝龍介、林倩綺、羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍、伍麗華、徐富癸；優秀有洪孟楷、鄭天財、王鴻薇、牛煦庭、蘇清泉、黃健豪、林沛祥、游顥、賴惠員、王美惠。

各委員會部分，特優包括牛煦庭、王美惠、羅美玲、鄭天財、蔡易餘、羅廷瑋、黃健豪、徐富癸、廖偉翔、邱鎮軍；優秀有徐巧芯、賴瑞隆、賴惠員、李坤城、洪孟楷、王鴻薇、林倩綺。

第11屆第四會期立法委員AI質化指標，地方建設守護獎為陳雪生、鍾佳濱、邱志偉。優秀政策分析獎有王鴻薇、林淑芬、李坤城。資料數據問政獎為沈發惠、張啟楷、陳菁徽。公益價值宣揚獎有林月琴、范雲、陳昭姿。犀利監督質詢獎為吳思瑤、王世堅、郭國文。