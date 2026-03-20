盧秀燕拜會美眾議院國會台灣連線主席 盼深化情誼

台中市長盧秀燕率團訪美，於美東時間18日拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），盼藉此行進一步深化雙方友好情誼。

台中市政府今天發布新聞稿說明，盧秀燕除感謝狄亞士巴拉特長期對台美關係的堅定支持，在第一線對友台法案的全力推動與貢獻，盼藉此行進一步深化雙方友好情誼，也將在地產業實力與治理經驗推向國際，展現台中作為台美合作中不可或缺的城市能量。

盧秀燕在會談中強調，此行專程拜會，是為將台灣人民追求穩定與繁榮的真實聲音反映給美方決策者，在反映民意同時，也積極聆聽美方戰略觀點，力求扮演雙向溝通橋梁，讓台美間對話管道更加暢通無阻。

盧秀燕也感謝美國國會安排，對於搭乘內部地鐵往返參、眾議院的便捷體驗印象深刻，認為這不僅展現行政效率，更印證台美間友好默契。她誠摯邀請狄亞士巴拉特再度訪台，屆時台中一定會以最道地美食款待好友，讓狄亞士巴拉特親身感受台中城市魅力與熱情。

晤談結束後，市府表示，盧秀燕應狄亞士巴拉特主席之邀，雙方於辦公室外窗台合影留念，以宏偉國會大廈穹頂為背景，為這場堅實外交留下珍貴紀錄。