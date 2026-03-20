快訊

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕拜會美眾議院國會台灣連線主席 盼深化情誼

中央社／ 台中20日電
台中市長盧秀燕（圖）率團訪美，於美東時間18日拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）。圖／台中市政府提供 陳熙文
台中市長盧秀燕（圖）率團訪美，於美東時間18日拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）。圖／台中市政府提供 陳熙文

台中市盧秀燕率團訪美，於美東時間18日拜會美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），盼藉此行進一步深化雙方友好情誼。

台中市政府今天發布新聞稿說明，盧秀燕除感謝狄亞士巴拉特長期對台美關係的堅定支持，在第一線對友台法案的全力推動與貢獻，盼藉此行進一步深化雙方友好情誼，也將在地產業實力與治理經驗推向國際，展現台中作為台美合作中不可或缺的城市能量。

盧秀燕在會談中強調，此行專程拜會，是為將台灣人民追求穩定與繁榮的真實聲音反映給美方決策者，在反映民意同時，也積極聆聽美方戰略觀點，力求扮演雙向溝通橋梁，讓台美間對話管道更加暢通無阻。

盧秀燕也感謝美國國會安排，對於搭乘內部地鐵往返參、眾議院的便捷體驗印象深刻，認為這不僅展現行政效率，更印證台美間友好默契。她誠摯邀請狄亞士巴拉特再度訪台，屆時台中一定會以最道地美食款待好友，讓狄亞士巴拉特親身感受台中城市魅力與熱情。

晤談結束後，市府表示，盧秀燕應狄亞士巴拉特主席之邀，雙方於辦公室外窗台合影留念，以宏偉國會大廈穹頂為背景，為這場堅實外交留下珍貴紀錄。

美方 台美關係 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

與盧秀燕路線分歧？鄭麗文：政黨不該是一言堂

盧秀燕談軍購 須買最精良裝備確保國防自衛能力

訪美國會談軍購 盧秀燕：美不受錯誤訊息誤導

盧秀燕赴華府僑宴 強調成熟領導者應搭橋非築牆

相關新聞

遭喀麥隆以「台灣、中國一省」矮化 我25年來首度缺席WTO部長會議

外交部今（20日）發布新聞稿指出，世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆，於我國代表團成員的禮遇簽證國籍欄，擬以矮化名稱「台灣，中國一省」列示我國，致我國自2001年出席通過入會案的第4屆部長會議以來，首次被迫缺席。

強調馬英九及鄭麗文路線一致 蕭旭岑：都堅持九二共識、一中各表

國民黨副主席蕭旭岑今午接受網路節目訪問，回應馬英九基金會聲明「切割」關係，他否認自己「被請辭」，一切說法都以馬英九基金會為準，盼外界不要傷害到前總統馬英九與基金會。同時，他也強調，國民黨主席鄭麗文與馬英九的路線並無不同，兩人都堅持「九二共識、一中各表」。

不理被提譴責 劉世芳嗆：李貞秀女士一樣是李貞秀女士

民眾黨立委李貞秀16日首度在內政委員會質詢，但內政部長劉世芳與官員均未上台。民眾黨團今在立法院會，提出對輪值召委、民進黨立委李柏毅及劉世芳譴責案。劉世芳表示，仍認為李貞秀女士不具立委資格，「我依照中華民國憲法依法行政。」至於接下來是否會接受質詢？劉說，行政官員不必接受一個沒有立委資格的人的質詢。

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：上下班合理範圍

監察院前秘書長李俊俋去年被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分他字案偵辦，也追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。台北地檢署認定，李等人自費用車，且下班推拿、買便當都在合理生活範圍，難認圖利、背信，無涉刑事不法，全案今簽結。

【即時短評】台灣電影密集登陸 凸顯民進黨「築牆」的淺薄

在台灣政壇仍在為陸配立委李貞秀的國籍問題爭執不休、在中華文化總會鬧著更名「台灣文總」之際，台灣電影正密集走進大陸。

影／陳以信批太陽花雙標 斥賴總統還馬英九公道

318太陽花學運滿12周年，賴清德總統與前學運領袖林飛帆近日分別發表談話，認為學運促使台灣降低對中國市場依賴，並改變國際經貿布局。國民黨前立委陳以信今日表示，太陽花學運標準前後不一，當年反黑箱服貿，現卻力挺台美黑箱對等貿易協議（ART）。他強調，若太陽花昨是今非，就該支持立法院嚴審台美ART，反之若昨非今是，就該還前總統馬英九公道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。