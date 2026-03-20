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國民黨團宴請鄭麗文！林沛祥笑氣氛佳 尹乃菁喊「下次換我們請客」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團昨今兩天宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，餐敘近2小時後鄭麗文（右二）、副主席李乾龍（中）與黨團總召傅崐萁（左二）、立委萬美玲（右一）、葉元之（左一）等人有說有笑的步出餐廳。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團昨今兩天宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，餐敘近2小時後鄭麗文（右二）、副主席李乾龍（中）與黨團總召傅崐萁（左二）、立委萬美玲（右一）、葉元之（左一）等人有說有笑的步出餐廳。記者許正宏／攝影

國民黨立院黨團昨今兩天宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，與國民黨團分組餐敘。黨團書記長林沛祥會後表示氣氛好，未來會再辦類似餐會，與黨中央多聯繫，文傳會主委尹乃菁則說「下次換我們請客！」

國民黨團連兩日宴請國民黨中央，與黨團委員分組餐敘。國民黨團總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄等均出席，與會委員包括顏寬恒、洪孟楷、涂權吉、邱若華、廖偉翔、楊瓊櫻、萬美玲、吳宗憲、羅廷瑋、蘇清泉、王育敏、陳菁徽、葉元之、邱鎮軍、謝龍介、游顥、羅智強等。

林沛祥說，今天是四個委員會跟黨主席餐敘，聊些立法院裡的事情，也有稍微聊了地方選舉，氣氛好且輕鬆，沒有聊較機密的事情。鄭麗文也是說，不只是喝春酒，本來黨中央跟黨團就要一直保持密切聯絡，兩邊步調一致。今天氣氛相當好，也讓鄭麗文了解黨團兄弟姐妹在各議題上不同的想法。

關於國民黨立委徐巧芯兩天都沒來，林沛祥說有事先請假，相信有其他的公務，不用特意預設立場說哪些委員沒到怎麼樣。畢竟每個委員都相當忙碌，也尊重每個黨團兄弟姐妹的想法跟立場。

尹乃菁說，今天就是黨團請客，黨中央是客人，這是很輕鬆的聚會，不是嚴肅的上課，沒來的人要記過，完全沒有這回事。誰到誰沒到，委員都很忙，就是依照委員的時間，大家自在來相聚，這都不需要嚴肅看待。

林沛祥補充，未來還會持續舉辦類似的餐會，也希望黨中央跟黨團多多聯繫，在政策跟步調上趨於一致。尹乃菁說，「下次換我們請客！」

至於是否有提到軍購議題，林沛祥說，國民黨立場明顯，支持國防，要好的武器、要合用的武器、要能夠到位的武器。目前國民黨版軍購條例草案也是目前對我國最負責任的版本，會堅持講過的這些立場。

國民黨立院黨團昨今兩天宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，與國民黨團分組餐敘。黨團書記長林沛祥會後表示氣氛好，未來會再辦類似餐會，與黨中央多聯繫，文傳會主委尹乃菁則說「下次換我們請客！」。記者許正宏／攝影
國民黨立院黨團昨今兩天宴請黨主席鄭麗文、黨務主管，與國民黨團分組餐敘。黨團書記長林沛祥會後表示氣氛好，未來會再辦類似餐會，與黨中央多聯繫，文傳會主委尹乃菁則說「下次換我們請客！」。記者許正宏／攝影

國民黨 鄭麗文 林沛祥 尹乃菁

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