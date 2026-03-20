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鋪陳鄭習會？挺鄭麗文大老喊話中共「不要天天軍演、封鎖威脅」

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
異康股份有限公司董事長楊建綱。圖／聯合報資料照
異康股份有限公司董事長楊建綱。圖／聯合報資料照

美中「川習會」延期，國民黨主席鄭麗文規劃訪陸會見中共總書記習近平，「鄭習會」時程是否因此也推遲，外界關注。挺鄭麗文大老、異康公司董事長楊建綱在臉書撰文指出，今日台灣的困局，很大程度源於兩岸關係的惡化，他呼籲共產黨「不要天天軍事演習，封鎖威脅，讓我們在國際上孤立」，主張兩岸和平、減少對立、放棄意識形態，此番對陸喊話，似有鋪陳鄭麗文大陸行之用意。

楊建綱表示，「中國共產黨愛我們嗎？是口頭上愛，如果真愛，有一萬個方法可以解決，不要天天軍事演習，封鎖威脅，讓我們在國際上孤立。執政黨、在野黨有真關心到我們嗎？永遠是意識形態鬥爭、選舉，無人真心規劃台灣的長遠建設。所以偉大的台灣同胞難道沒有感覺他們只有個人「我」，沒有「我們」的存在。

話鋒一轉，楊建綱說，為政者「口念人民心散亂，喊破喉嚨也枉然」，對於賴總統的「國民黨執政不如日本殖民」言論，他反問，日本對台灣同胞視同己出嗎？答案是否定。縱觀亞洲殖民史，韓國之於日本；印度之於英國；菲律賓之於西班牙；越南、柬埔寨、寮國之於法國…，曾受殖民之苦的國家，無不對殖民者的剝削刻骨銘心，鮮少見到被殖民者會以這段歷史為榮。

他指出，日本殖民期間對台灣原住民與同胞的武裝鎮壓與屠殺，從桃園大嵙崁、雲林、彰化到高雄，乃至噍吧哖與霧社事件，數十萬同胞命喪日本人之手。二戰時期，更強迫同胞更改姓氏、徵調青年遠赴戰場、強徵婦女淪為慰安婦。這些血淚交織的歷史，請問賴總統怎能將這段屈辱視為榮耀？國民黨執政時期是否做過這種不見天日的事？請問日本對台灣人民好嗎？  

楊建綱表示，現在不論執政或在野黨，其領導核心似乎深陷於「依附外交」的迷思，在美、中、日之間左右搖擺，卻鮮少思考如何建設台灣、照顧人民。這種匍匐前進的外交姿態，讓國家的尊嚴與骨氣蕩然無存。或許有人質疑：「不靠美國，我們如何生存？」但真正的現實是：當美國的利益不再與我們重疊時，美國拋棄我們的時候，我們該怎麼辦？雖然美國現在是我們的朋友，幫助我們，但以前美國曾因其戰略利益拋棄過中華民國與我國斷交，這就是國際政治的現實。無論執政黨或在野黨的領袖都必須深思：台灣的核心利益究竟在哪裡？

他以日本首相高市早苗提出的「台灣有事即日本有事」為例指出，其本質是擔心第一島鏈突破後，日本將面臨封鎖威脅也會出事，而非台灣有事日本會來幫助台灣解決問題。同理，美國要求我們採購大量軍備，卻不願提供最頂尖的裝備，甚至美國開的軍購清單我們如果不照辦，美國會很不高興，就要拋棄我們。這種「聽話才有保障」的邏輯，將中華民國置於極大的被動與風險之中。 

他指出，故總統蔣經國立場就是「我是台灣人，也是中國人。」其領導下的國民黨是標準的「治理型政黨」，更重要的是還有一群精英團隊包括嚴家淦、李國鼎、孫運璿…等，在70年代攜手建設台灣，終其目的是讓人民生活獲得改善。

楊建綱提出「新藍海戰略」，強調核心就在於：台灣需要基礎建設升級，讓民生經濟更上一層樓，人民能夠安居樂業。而台灣真正需要的是：兩岸和平、減少對立、放棄意識形態；鬆綁法律規範、開放全球投資，必須認清事實：自己的家園自己救，唯有自強，才能贏得尊嚴。

鄭麗文 鄭習會 國民黨

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