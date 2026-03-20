快訊

南韓汽車零件工廠大火釀50人輕重傷 下令「全國消防動員」

古巴是川普下一個目標？石油封鎖下全國停電的政經危機

小主人感冒在家 狗狗被迫育兒「眼神死又無奈」媽媽笑翻：突然好輕鬆

不理被提譴責 劉世芳嗆：李貞秀女士一樣是李貞秀女士

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳稍早在議場前受訪被問及譴責案一事，表示還是跟以前一樣，她是依照中華民國憲法依法行政。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳稍早在議場前受訪被問及譴責案一事，表示還是跟以前一樣，她是依照中華民國憲法依法行政。記者張曼蘋／攝影

民眾黨立委李貞秀16日首度在內政委員會質詢，但內政部長劉世芳與官員均未上台。民眾黨團今在立法院會，提出對輪值召委、民進黨立委李柏毅及劉世芳譴責案。劉世芳表示，仍認為李貞秀女士不具立委資格，「我依照中華民國憲法依法行政。」至於接下來是否會接受質詢？劉說，行政官員不必接受一個沒有立委資格的人的質詢。

立法院院會今下午邀行政院長卓榮泰率部會首長進行施政方針及施政報告並備詢，劉世芳在議場前受訪被問及譴責案一事，表示她的回答還是跟以前一樣，她是依照中華民國憲法依法行政，並再次重申，李貞秀沒有從頭到尾沒有告訴國人，有沒有放棄雙重戶籍跟國籍，也沒有否認仍有中華人民共和國國籍這件事。

劉世芳說，按照國籍法本來就是要在就職前提出放棄中國國籍證明，內政部至今沒有收到，立法院長韓國瑜在黨團協商時，也有提到這件事情，都沒有黨團的共識。當時也請立法院人事處說出文書涉嫌偽造嫌疑，只有簽中華民國國籍，沒有簽中華人民共和國國籍，且目前沒有收到這樣的公文書影本。

劉世芳強調，內政部仍認為李貞秀女士不具備立委資格，按照立法院職權行使法、各項議事規範，以及內政委員會召委所做議事規範，「我是按照這樣的規範來質詢跟備詢。」

媒體追問下次是否會接受李貞秀質詢，劉世芳說，還是一樣，「李貞秀女士一樣是李貞秀女士」，不具備立委資格，按照立院職權行使法或立院議事規則，「行政官員不必接受一個沒有立委資格的人的質詢。」

中華民國憲法 李柏毅 卓榮泰 李貞秀 劉世芳

延伸閱讀

民眾黨團提李柏毅、劉世芳譴責案 逕付二讀交付協商

綠委包圍嗆雙重國籍 李貞秀比倒讚反擊

李貞秀批陸委會淪打壓陸配幫凶 梁文傑：有不滿去跟對岸抱怨

遭邱垂正指不具立委資格 李貞秀反嗆：忘記職責 淪打壓陸配幫凶

相關新聞

不理被提譴責 劉世芳嗆：李貞秀女士一樣是李貞秀女士

民眾黨立委李貞秀16日首度在內政委員會質詢，但內政部長劉世芳與官員均未上台。民眾黨團今在立法院會，提出對輪值召委、民進黨立委李柏毅及劉世芳譴責案。劉世芳表示，仍認為李貞秀女士不具立委資格，「我依照中華民國憲法依法行政。」至於接下來是否會接受質詢？劉說，行政官員不必接受一個沒有立委資格的人的質詢。

李傅中武疑涉貪遭搜 國民黨：尊重司法

台北市議員李傅中武今日疑涉貪，其辦公室遭搜索。國民黨文傳會主委尹乃菁說，若在公平、公正、正義的原則，國民黨向來尊重司法檢調的立場沒有改變。

監委私用公務車北檢簽結 黃國昌酸：都是自己人！溫馨

監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、前監察院秘書長李俊俋遭控疑涉私用公務車，北檢調查後，發現監察院相關預算遭全數刪除，5人均自費支出油費等費用，無圖利、背信犯罪故意，將全案簽結。民眾黨主席黃國昌表示，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，都是自己人！溫馨。

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：上下班合理範圍

監察院前秘書長李俊俋去年被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分他字案偵辦，也追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。台北地檢署認定，李等人自費用車，且下班推拿、買便當都在合理生活範圍，難認圖利、背信，無涉刑事不法，全案今簽結。

花東前景可期 賴總統：盼進駐軟體、創新科技產業

賴清德總統20日出席「花東鐵路通車百周年慶祝典禮」。他表示，交通建設帶動商機與財源，盼未來花東不僅發展觀光、藝術文化、表演產業及精緻農業，軟體與創新科技等相關產業也能進駐。相信花東前景可期，結合公路、鐵路、航空再加上科技產業。

高官私用公務車北檢簽結 陳清龍批：包庇無下限

監察院前秘書長李俊俋、王榮璋、田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等監委、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇去年因違法濫用公務車遭告發，北檢以查無具體犯罪事證簽結。民眾黨團總召陳清龍批評，北檢自甘墮落，遇到綠營高官就找理由開脫，包庇毫無下限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。