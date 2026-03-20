不理被提譴責 劉世芳嗆：李貞秀女士一樣是李貞秀女士

民眾黨立委李貞秀16日首度在內政委員會質詢，但內政部長劉世芳與官員均未上台。民眾黨團今在立法院會，提出對輪值召委、民進黨立委李柏毅及劉世芳譴責案。劉世芳表示，仍認為李貞秀女士不具立委資格，「我依照中華民國憲法依法行政。」至於接下來是否會接受質詢？劉說，行政官員不必接受一個沒有立委資格的人的質詢。

立法院院會今下午邀行政院長卓榮泰率部會首長進行施政方針及施政報告並備詢，劉世芳在議場前受訪被問及譴責案一事，表示她的回答還是跟以前一樣，她是依照中華民國憲法依法行政，並再次重申，李貞秀沒有從頭到尾沒有告訴國人，有沒有放棄雙重戶籍跟國籍，也沒有否認仍有中華人民共和國國籍這件事。

劉世芳說，按照國籍法本來就是要在就職前提出放棄中國國籍證明，內政部至今沒有收到，立法院長韓國瑜在黨團協商時，也有提到這件事情，都沒有黨團的共識。當時也請立法院人事處說出文書涉嫌偽造嫌疑，只有簽中華民國國籍，沒有簽中華人民共和國國籍，且目前沒有收到這樣的公文書影本。

劉世芳強調，內政部仍認為李貞秀女士不具備立委資格，按照立法院職權行使法、各項議事規範，以及內政委員會召委所做議事規範，「我是按照這樣的規範來質詢跟備詢。」

媒體追問下次是否會接受李貞秀質詢，劉世芳說，還是一樣，「李貞秀女士一樣是李貞秀女士」，不具備立委資格，按照立院職權行使法或立院議事規則，「行政官員不必接受一個沒有立委資格的人的質詢。」