花東前景可期 賴總統：盼進駐軟體、創新科技產業

賴清德總統20日出席「花東鐵路通車百周年慶祝典禮」。他表示，交通建設帶動商機與財源，盼未來花東不僅發展觀光、藝術文化、表演產業及精緻農業，軟體與創新科技等相關產業也能進駐。相信花東前景可期，結合公路、鐵路、航空再加上科技產業。

賴總統致詞表示，很榮幸能來到台東關山見證花東鐵路通車百年的歷史時刻。花東鐵路的興建歷程是一段令人欽佩、克服重重困難且勇敢無畏的感人故事。花東鐵路能夠興建完成，感謝當年參與的每一個人，並肯定台鐵公司百年來一代傳一代，守護花東鐵路並持續進步，不斷提升服務品質。

賴總統指出，交通建設帶動商機與財源，花東鐵路不僅串聯花東縱谷、連結台灣各區，也促進樟腦、糖業、茶葉與農產品銷往全台及國際。台東空氣品質連續12年改善，並提升為全國最佳縣市之一，花東鐵路也更舒適快速，這些成果來自中央與地方的共同努力。

談到花東的重大建設，賴總統說，花東鐵路已由傳統的蒸汽火車升級為電氣化系統，南迴鐵路亦於2020年12月完成電氣化通車，讓台東到高雄的車程縮短至半小時，並改善空氣品質，此段工程全長123公里，總經費達276億元。

台鐵也不斷提升服務品質，由傳統鐵路火車逐步轉換成類捷運車廂的區間車EMU900型，進一步升級為TEMU1000型「太魯閣號」、TEMU2000型「普悠瑪號」，以及最新的EMU3000型「新自強號」，提升乘車舒適度與安全性。現在台北到台東行車已縮短至3、4小時，也改善過去一路顛簸情況。

賴總統提到，「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」亦在立委陳瑩積極爭取下順利推動，總經費約為61億元，已於2019年完成台東7座車站的轉運設施。

政府將持續推動「花東鐵路雙軌電氣化計畫」，雙軌電氣化完工後列車班次可由每小時2至3班增加為7至8班，降低事故中斷營運的風險，讓花東地區民眾回鄉過節都能更方便、舒適及安全。該計畫於2023年3月開工，總經費達456億元，希望能在2027至2030年分三階段順利完工通車。

在公路建設方面，賴總統指出，南迴公路拓寬工程自台東太麻里至屏東獅子鄉，全長約41公里，總經費227億元，已於2019年在前總統蔡英文任內順利推動完成。

此外，台九線花東縱谷公路安全景觀大道（池上至卑南段）於2020年1月核定，總經費142億元，並於2021年3月動工，辦理改善與拓寬工程。其中，池上大橋預計於2026年1月通車，整體工程完工後，將可縮短花東地區行車時間約30分鐘。

中央也推動省道路口改善及生活圈道路建設，預計投入72億元，改善超過400處省道路口，並完成富岡濱海景觀大道及知本風景區道路等多項工程；顯見中央重視及推動花東地區相關建設，希望讓台灣均衡發展。

賴總統也說，持續提升台鐵服務品質、積極推動鐵路觀光以吸引國內外鐵道愛好者、延續並發揚台鐵便當以創造穩定業外收益、打造「夢工廠」協助青年創業，以及活化台鐵資產以帶動文創與觀光產業發展，吸引青年返鄉發展，這些都與地方政府對花東未來發展的需求相符合。

賴總統表示，盼未來花東不僅發展觀光、藝術文化、表演產業及精緻農業，軟體與創新科技等相關產業也能進駐。相信花東前景可期，結合公路、鐵路、航空再加上科技產業，這是他為花東地區所規劃的未來，期盼共同努力。