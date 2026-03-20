高官私用公務車北檢簽結 陳清龍批：包庇無下限

監察院前秘書長李俊俋、王榮璋、田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等監委、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇去年因違法濫用公務車遭告發，北檢以查無具體犯罪事證簽結。民眾黨團總召陳清龍批評，北檢自甘墮落，遇到綠營高官就找理由開脫，包庇毫無下限。

陳清龍批評，北檢自甘墮落為鷹犬，遇到在野黨的案子就小案大辦、無中生有，甚至連筆錄都可造假，結果遇到民進黨自家高官濫用公務車，明顯涉及圖利與背信，竟呵護備至還幫忙找理由開脫，法務部長鄭銘謙應出來講清楚，到底是什麼標準？難道司法是專門幫民進黨服務？

陳清龍強調，過去濫用公務車案例遭判刑者所在多有，台南市府民族事務委員會前主委汪志敏就因假借職務權力，指示公務車司機載他出席私人餐敘與活動，就遭判刑有罪確定。非公務就不能使用公務車，是非常簡單的道理。

陳清龍說，李俊俋、王榮璋、田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等人濫用公務車接送寵物、看牙醫，北檢竟然認為，只要是自己付油料等費用就沒有犯罪故意，請問公務車司機的薪水也是他們自己付的嗎？請問公務車是私家車嗎？可以為了開脫包庇成這樣？

針對史哲、李進勇分別搭公務車去推拿及買便當，北檢還主張只要位於正常通勤範圍內順路都可以。陳清龍質疑，只要在通勤範圍內去任何私人吃喝玩樂的行程都可以？為了護航幾位綠營高官，標準沒有最低、只有更低。