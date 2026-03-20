聽新聞
0:00 / 0:00
監委私用公務車檢簽結 吳宗憲：基層也可搭公務車看牙？
監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、監察院前秘書長李俊俋遭控疑涉私用公務車，北檢今日簽結。國民黨立委吳宗憲表示，公務車的使用應有明確規定，不可對高層一套標準，對基層一套標準。
林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、李俊俋等遭控涉私用監院公務車，北檢調查後，發現監察院相關預算遭全數刪除，5人均自費支出油費等費用，無圖利、背信犯罪故意，今日將全案簽結。
吳宗憲說，公務車的使用應有明確規定出來，全國應一體適用，而非只要是高官使用公務車，就可得到最大的包容，將來基層公務員是否也可以說去看個牙齒，只要有回來上班，使用公務車就沒問題。
吳宗憲表示，這是司法以及監察院的紀律委員會要告訴大家的，否則等於是雙標。他對於法律的要求只有一個，不可以對於高層一套標準，對於基層一套標準，這樣子的話所有公務員不會服氣的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。