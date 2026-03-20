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美情報指中國未計劃明年攻台 綠：國家安全不能鬆懈

中央社／ 台北20日電

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段未計劃在2027年入侵台灣，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪說明，任何預測都可以參考，但對於國家安全，政府完全不能鬆懈，更是長期追求的目標。

美國國家情報總監辦公室先前公布「2026美國情報社群年度威脅評估」（2026 Annual Threat Assessmentof the U.S. Intelligence Community）報告，並指出中國現階段未計劃在2027年入侵台灣，但共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時，能以武力達成統一目標。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜今天在立法院接受媒體聯訪。針對上述議題，莊瑞雄說明，對台灣而言，最大的威脅就是對岸、中共，不能將台灣的安全建立在外界的預測。

莊瑞雄表示，國家安全是長期追求目標，相信任何政黨執政時，都考慮到國家安全，也因此才有軍購，因為軍購的目的是要保護國家安全、人民生活。

莊瑞雄指出，保護國家不能寄託在別人或其他機構的預測，當然可以把這些視為情報來源之一做為參考，但對於國家安全，政府完全不能鬆懈。

此外，媒體追問，2026年台東縣長選舉，民進黨提名立委陳瑩參選，而曾多次參選台東縣長的前立委劉櫂豪在臉書撰文提及，「越來越多人討論或關心的問我，真的會第7次參選台東縣長嗎」，引發熱議。

莊瑞雄強調，政治人物常會有感而發，而基層經營久的人，會受到一些鼓舞，現在才3月，他會打電話問劉櫂豪，相信最後大家的方向應該會一致，看看是否有機會一起聯手打拚，還有一段時間，大家再來聊一聊。

中共 共軍 劉櫂豪 國安

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