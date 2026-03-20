【重磅快評】糾結總預算小零頭 卓榮泰是民進黨大巨嬰

立法院在野黨團封殺今年度總預算，但先通過TPASS等38項718億元新興計畫先行動支案，行政院態度反覆，先說有法可依就執行，主計總處也將行文各單位可以先動支，唯獨院長卓榮泰說「此例不宜開」；卓揆儼然成了政府施政的最大絆腳石，明明有下台階卻不走，真是民進黨內最大的巨嬰。

行政院年初發文警告，若總預算持續卡關，TPASS、生育補助、治水等攸關民生的新興計畫恐被迫停擺。在野黨不滿行政院未依法編列預算，但基於民生迫切需求，釋出善意同意718億元新興預算「先行動支」；當時民進黨的「新戰神」行政院秘書長張惇涵表示，只要依法有法律效力的預算，行政院會執行。

但是，卓榮泰卻不埋單，事後以這718億元「金額僅占總預算2%」為由拒絕，堅持立法院須無條件將全案交付審查。在野黨批評卓榮泰只會哭鬧，毫無解決問題能力，不敢面對民意檢驗，是史上最無能的行政院長。

近日傳出行政院考量選舉將至，擬放行718億元新興計畫預算，主計長陳淑姿表示公文已簽報行政院，將行文給各單位先行動支。行政院發言人李慧芝證實已收到立法院函文及主計總處簽報公文，但718億元並非法律案，有高度不確定性，會讓公務員執行時為難，重申卓榮泰認為「此例不宜開」。

718億元新興計畫預算內容涵蓋少子化生育補助、TPASS 通勤月票、治水防洪工程等共38項攸關新興計畫；非獨北北基桃民眾最關心的TPASS通勤月票補助，綠營執政的南部縣市也關心治水等補助遲遲未到位，生育補助、國家藥物韌性整備、在宅醫療科技推動、台灣品牌賽事精選等計畫更不分藍綠，TPASS還是中央主導的政策，實在想不透卓榮泰是在擋什麼？

就因為卓榮泰未依法編列立法院三讀通過的預算，甚至不副署、不執行，以致中央政府總預算持續卡關，在野黨想方設法解套，才會先通過包括TPASS等38項718億元新興計畫先行動支案，部分在野黨立委還在苦思對策發動審查總預算；卓榮泰倒像個大老爺，什麼事也不做，紅毯都鋪好了，還堅持要坐大轎，院長有這麼好幹的？

李慧芝說卓榮泰認為「此例不宜開」的理由是這718億元新興計畫預算是公決案而非法律案，也不是預算案，日後還是有可能被刪除，所以存在高度不確定性，會讓公務員執行時為難，因此卓揆才會說「此例不宜開」。

在野黨通過718億元新興計畫預算雖無先例，但也沒有違法之處。其實在野黨先做了功課，找到預算法第54條及88條的法源依據，新興資本支出及新增計畫的動支只要「經立法院同意」即可，並未明文規定必須由行政院主動發起，因此在總預算案尚未通過前，立法院可先行表決同意動支具有急迫性的特定計畫。

今年度中央政府總預算為3兆350億元，延續性計畫的預算超過90%，新興計畫只不過1000多億元，立法院已核准民生優先、安全優先、韌性優先的法案718億元，可以說已幾乎全部放行，在野黨不可能日後自打嘴巴刪除；卓榮泰實質握有98%以上的總預算，卻還來糾結零頭，一直玩這種數字遊戲，不累嗎？