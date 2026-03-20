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民眾黨團提李柏毅、劉世芳譴責案 逕付二讀交付協商

中央社／ 台北20日電

民眾黨立委李貞秀16日首度在委員會質詢，但內政部長劉世芳與官員均未上台答詢。民眾黨團今天在立法院會中，對當天輪值的內政委員會召委、民進黨立委李柏毅及劉世芳提出譴責案，並在藍白多數下將提案逕付二讀交付協商。

對於民眾黨團提案內容，李柏毅受訪表示，他真的非常無奈與遺憾。

身陷立委資格爭議的李貞秀，16日在立法院內政委員會中，至少3度請劉世芳上台備詢，不過劉世芳與內政部所屬官員均未上台。李柏毅說，尊重李貞秀女士發言，但也尊重行政院不必回應的立場。

台灣民眾黨立法院黨團今天在立法院中提案指出，李柏毅主持會議時，以個人及政黨立場干預議事，阻擋行政官員上台備詢，使行政官員無法行使其被憲法所賦予的職權；建請院會作成決議，對李柏毅的行為提出最嚴厲的譴責，並將李柏毅移送紀律委員會。

另外，民眾黨也提案，劉世芳刻意違背行政立法相互尊重、相互監督制衡原則，與李柏毅沆瀣一氣，採取「不上台備詢」、「不發一語」的抵制態度，極其傲慢的憑藉行政權剝奪立委質詢權，不僅公然藐視國會，更踐踏民主法治，赤裸裸的將弱勢族群淪為政治鬥爭工具。

民眾黨團提案建請院會作成決議，對劉世芳公然藐視國會、違法濫權提出最嚴厲譴責。並嚴正要求民進黨政府：停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺，回歸依法行政的憲政常軌。

民眾黨團提議將該2項譴責案逕付二讀，因民進黨團反對，因此進行表決。但在藍白人數多數下，提案都逕付二讀、交付黨團協商，並由民眾黨團負責召集協商。

李柏毅說明，當天他擔任內政委員會召委，尊重立法院長韓國瑜的協商結論，因此請「李貞秀女士」上台發言，但不代表「李貞秀女士」可以違法就職，而他也尊重行政院目前出示的所有法律證據，表示「李貞秀女士」在法律上有問題。

李柏毅表示，在「兩個尊重下」，他希望能夠讓事情比較和緩一點，卻換到民眾黨團非常無情的譴責，令人遺憾與無奈，但他還是希望未來議事能夠平順進行。

民眾黨 藐視國會 李貞秀 劉世芳 李柏毅

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