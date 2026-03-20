京華城案將宣判！沈政男預測柯文哲「0到5年」甚至無罪

台北市前市長柯文哲京華城案將於下周四宣判，外界高度關注刑度。醫師沈政男預測，認為合理結果落在「0到5年」，甚至不排除無罪，並直言若判超過10年「非常難以理解」。

沈政男指出，外界多預測柯文哲刑度在10年以下，他早在去年底辯論終結後即提出相同看法。不過他最新評估更趨保守，認為「合理的判決應該是0到5年」，甚至「全部無罪也是有空間」。

他分析，檢方起訴柯文哲涉及收賄、圖利、公益侵佔及背信四項罪名，其中收賄罪為核心。檢方建議收賄罪判15年，其餘公益侵佔分別求刑5年與6年，背信罪2年6月，總計求刑逾28年。不過他認為，檢方整體「偏重求刑」，與實務平均刑度落差甚大。

在收賄罪部分，沈政男直言「金流根本查不到」，關鍵證據「1500小沈」無法證實為賄款，且間接證據力道不足，因此判無罪機率高。

至於圖利罪，他指出構成要件在於「明知違法」，但都市計畫法適用爭議大，「違法與否見仁見智」，且審理過程中「沒有人真正看懂」，認為要認定柯文哲明知違法仍指示執行，說服法官有困難。他並以李述德大巨蛋案為例，當年主持審議者被判圖利，但時任市長馬英九並未被究責，認為本案情形類似。

公益侵佔部分，沈政男認為多屬政治獻金爭議，「政治獻金被認為侵佔公益，台灣司法史上沒有判例」，若判有罪，「頂多就是一條一年多」，兩案合計約2至4年。

背信罪方面，他指出構成要件為「為他人處理事務而違背信任」，但政治獻金是否屬此範疇仍有疑義，預估「無罪到8個月」，與檢方求刑2年6月差距甚大。

沈政男強調，柯文哲當時同時具市長與政黨主席身分，「兩條平行線被外界看成麻花一樣攪在一起」，將行政決策與政治獻金時間點拼湊成因果關係，導致案件被放大為貪汙犯罪。

他認為，京華城案本質是行政裁量與政治資金問題，「應該用政治獻金法或行政機制處理」，而非直接以貪污治罪條例論處。

對於外界關注刑度是否影響政治權利，沈政男表示，一審若判10年以上將影響參選總統資格，「法官當然會盡量公正，但不可能完全不想到這一點」。

他最後總結，若四罪全判無罪「值得欽佩」，即便有罪，整體刑度應落在5年以下；若判超過10年，「真的非常非常難以理解」並強調其預測是基於「證據與邏輯推論」，而非臆測。